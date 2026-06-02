Il rapporto tra Finanza e intelligenza artificiale: un convegno per dare risposte sugli scenari futuri

L’Intelligenza Artificiale (IA) sta rivoluzionando anche il mondo della finanza. È un impatto profondo che va dal rapporto con i mercati globali, alle politiche per il risparmio gestito, sino ai sistemi di contabilità quotidiana. Nuove tecnologie, algoritmi e machine learning accelerano l’elaborazione dei dati, migliorano l’analisi predittiva e automatizzano le operazioni ripetitive, ma appare ancora problematico fare a meno della supervisione e del controllo finale dell’operatore umano.

Un convegno, svoltosi a Lecce, organizzato dal Rotary Club Lecce Sud e da Banca Patrimoni Sella, ha affrontato questi temi di stretta attualità, dando risposte ad un interrogativo cruciale: “Qual è oggi il rapporto tra Finanza e IA, considerando l’evoluzione degli scenari globali? ”. Le risposte sono arrivate da esponenti di primo piano di importanti Istituzioni finanziarie internazionali.

Dopo i saluti della presidente del Rotary Club Lecce Sud, Donata Anna Perrone, del presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Lecce, Fabio Corvino, dell’assistente del Governatore del Distretto Rotary di Puglia e Basilicata, Stefania Mandurino, e l’introduzione del presidente della Commissione Rotary Foundation RC Lecce Sud, Gianni Vonghia, il convegno, moderato da Maurizio De Pascalis (Executive Partner Banker di Banca Patrimoni Sella), è entrato nel vivo con l’intervento di Dario D’Acunti, Sales Manager di Columbia Threadneedle Investments, società globale di gestione del risparmio e degli investimenti con un patrimonio amministrato di 610 miliardi di euro. “Viviamo in un mondo che cambia velocemente – sottolinea D’Acunti -, tra tensioni geopolitiche e rivoluzione tecnologica continua. Le persone sono disorientate e noi operatori finanziari dobbiamo risposte credibili ai risparmiatori, spiegando che nelle fasi di grandi cambiamenti il rischio è di guardare i mercati nel breve periodo, mentre bisogna, con lucidità, avere di mira la prospettiva che, storicamente, è sempre premiante per chi investe”. E sull’IA? “Certamente non sostituisce il fattore umano, allo stesso tempo trasforma il modo di lavorare, nel senso che, liberando il personale dalle mere operazioni di calcolo, lascia più tempo per curare il lavoro qualitativo e i rapporti con le persone”.

Giovanni Balducci, Director della Banca di investimenti franco-britannica Rothschild § Co (solo con il ramo europeo gestisce asset per 35 miliardi di euro), rileva come “i numeri elaborati dall’IA vanno comunque interpretati e questo può farlo solo chi è in grado di collegare dati e input che arrivano sui nostri computer alla continua evoluzione del quadro geopolitico. Lo può fare, con la necessaria tempestività e corretta visione del futuro, l’IA? Credo di no. Così come credo che l’IA non potrà mai sostituire le funzioni umane nel campo finanziario e nella gestione del risparmio”.

Giulio Di Vara, Sales Director di Amundi Investment Solutions, gruppo francese primo gestore europeo nel risparmio gestito con 2.300 miliardi di euro di masse amministrate, accende i riflettori sullo stato dell’Europa: “Il Vecchio Continente si gioca una partita decisiva all’interno degli equilibri internazionali, ma non riesce a farlo con la dovuta efficacia, anche perché la ricerca sulle nuove tecnologie procede a rilento, così in settori nevralgici ha perso in competitività. Ad esempio, l’80% dei principi attivi dei farmaci che utilizziamo non sono europei. Del resto, lo stesso sviluppo dell’IA necessiterebbe di grandi risorse energetiche che non abbiamo, ragione per cui non siamo nelle condizioni di sfruttare pienamente le opportunità offerte dall’IA, mentre ce ne assumiamo i potenziali rischi”.

Intelligenza Artificiale: partita aperta in ogni campo, compreso quello finanziario, fermarla è impossibile ma bisogna procedere con cautela, valutando i potenziali effetti negativi, perché, come ha ammonito Papa Leone XIV nella sua enciclica Magnifica Humanitas, dobbiamo evitare che “l’umanità diventi vittima delle sue stesse conquiste”.