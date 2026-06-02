Gruppo di ragazzi in difficoltà in mare: decisivo l’intervento dei bagnini

TORRE DELL’ORSO (Lecce) – Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura di un gruppo di ragazzi a Torre dell’Orso, dove un gruppo di ragazzi si è trovato in difficoltà mentre si trovava in acqua, senza riuscire a rientrare autonomamente a riva.

L’allarme è scattato quando i giovani, a causa delle condizioni del mare e della distanza dalla costa, hanno manifestato evidenti difficoltà nel raggiungere la spiaggia. Provvidenziale è stato l’intervento dei bagnini di uno stabilimento balneare nelle vicinanze, che si sono immediatamente attivati per prestare soccorso.

Grazie alla rapidità e alla professionalità degli addetti al salvataggio, tutti i ragazzi sono stati recuperati e riportati in sicurezza sulla battigia, evitando conseguenze più gravi.

Nonostante lo spavento, le condizioni dei giovani non destano preoccupazione e non si è reso necessario alcun intervento sanitario urgente.