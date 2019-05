di Julia Pastore

LECCE – “Chi oggi sceglie di appartenere al mondo della politica sa di esporsi a critiche, quindi ha molto coraggio, ma soprattutto deve ricordare a se stesso di essere una persona fortunata” – ha esordito il candidato al consiglio comunale di Lecce, Roberto Giordano Anguilla (esponente di Gioventù Nazionale) ieri pomeriggio, durante la conferenza stampa “Officina Futuro”- “Tante persone, che ne potrebbero avere le qualità e le competenze, non si candidano perché probabilmente hanno un lavoro (dal quale dipendo le sorti della propria famiglia) che non gli consente di dedicare del tempo alla politica e magari potrebbero essere più idonei di tanti di noi, che siamo dentro e al contrario avrebbero fatto meglio a stare a casa. Ecco perché chiunque si spenda per la politica è una persona fortunata e deve onorare le istituzioni ed il partito che rappresenta, prima ancora della propria posizione personale, del proprio egoismo. I ragazzi presenti oggi alla conferenza sono passati da una gavetta, non si sono improvvisati, hanno affrontato la palestra della militanza, si sono organizzati in direttivi e dipartimenti, si sono fatti valere, a seconda delle proprie idee. Qui c’è un mondo giovanile di centrodestra che in questi anni si è attivato e ha prodotto dei risultati, spesso nel silenzio e oggi “Officina Futuro” rappresenta una boccata d’ossigeno per questa campagna elettorale.

I ringraziamenti vanno anche ad Erio: quando il governo Salvemini é caduto, il giovanile ha posto una richiesta. Lui a scatola chiusa l’ha accolta e ha fatto la sua proposta. Ciò è emblematico del fatto che Erio abbia creduto sin da subito in una candidatura giovanile.”Ieri pomeriggio, presso il comitato elettorale del candidato sindaco del centrodestra Saverio Congedo, si è tenuta la conferenza di presentazione del progetto “Officina Futuro – Giovani per Erio”, una federazione nata per sostenere il candidato sindaco, comprensiva dei vari movimenti giovanili della provincia: Gioventù Nazionle, Azione Studentesca, Azione Universitaria, Forza Italia Giovani (alla presenza di Brizio Maggiore, coordinatore provinciale), Lega Giovani, Blocco Studentesco, Carpe Diem e Sentire Civico Giovani.

“Il fine dell’iniziativa – spiega il coordinatore del progetto Marco Gaetani – è quello di favorire la partecipazione giovanile in campagna elettorale e nella vita politica cittadina. È tempo di dare voce ai giovani, alle loro idee e alle loro istanze, renderli non più spettatori passivi delle decisioni delle amministrazioni comunali, ma protagonisti delle scelte e del destino della città. Abbiamo scelto Erio perché, come noi, si è speso in politica fin da giovane e ha sempre dimostrato attenzione e interesse verso i bisogni della nostra generazione”.

La parola è poi passata al suo gemello Andrea, presidente di Azione Studentesca, il quale ha espresso l’in bocca al lupo al candidato sindaco Erio Congedo, affermando di aver sposato questa causa perché i giovani non possono essere esclusi dalla politica, nonostante il più delle volte le istituzioni sono molto lontane dalla generazione del futuro.

Presente anche, al fianco di Roberto Giordano Anguilla, la giovane candidata Fabiola De Giovanni.

Felice di essere sostenuto da un pull di giovani così attivi, Erio Congedo ha ringraziato i ragazzi per il fondamentale esempio che stanno dando e li ha invitati a scrivere insieme l’undicesimo punto del programma: “Il vostro impegno è emblematico della voglia di futuro che avete. Io e Gaetano Messuti cercheremo di realizzare una città a misura di giovani, di realizzare un’amministrazione che sia all’altezza delle vostre aspirazioni. Voi ci state dando una cambiale in bianco, che noi cercheremo di onorare nel migliore dei modi.”