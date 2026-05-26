Blitz nel nord Salento, ecco tutti i nomi degli indagati

Ecco tutti i nomi deli soggetti coinvolti nel blitz: Claron Bajirus, residente a Trepuzzi, 24 anni; Michael Canoci, residente a Torchiarolo, 23 anni; Patrick Cava, residente a Guagnano, 30 anni; Cosimo De Luca, residente a Squinzano, 39 anni; Mirco Garzia, residente a Torchiarolo, 30 anni; Emanuele Giordano, residente a Squinzano, 32 anni; Davide Guerrieri, residente a Squinzano, 39 anni; Alessandro Guido, residente a Squinzano, 42 anni; Gianmarco Maci, residente a Squinzano, 27 anni; Luca Margherito, residente a Squinzano, 49 anni; Patrizio Margilio, residente a Squinzano, 43 anni; Gianluca Melendugno, residente a Squinzano, 48 anni
Compaiono nell’elenco anche: Mattia Miccoli, residente a Squinzano, 35 anni; Roberto Micelli, residente a Squinzano, 49 anni; Alessio Miglietta, residente a Campi Salentina, 23 anni; Francesco Morelli, residente a Squinzano, 31 anni; Mattia Pennetta, residente a Squinzano, 26 anni; Antonio Perrone, residente a Torchiarolo, 27 anni; Simone Primiceri, residente a Trepuzzi, 32 anni; Andrea Spagnolo, residente a Squinzano, 47 anni; Giuseppe Alex Tommasi, residente a Torchiarolo, 23 anni.
Poi ancora: Vittorio Vadacca, residente a San Donaci, 23 anni; Raffaele Vedruccio, residente a Squinzano, 24 anni; Giovanbattista Cairo, residente a Squinzano, 40 anni; Samuele Gravili, residente a Trepuzzi, 23 anni; Salvatore Tafuro, residente a Squinzano, 67 anni; Bajran Bajrusi, residente a Squinzano, 36 anni; Gianfranco Grasso, residente a Squinzano, 53 anni; Antonio Guadadiello (“Roberto”), residente a Squinzano, 43 anni; Giosuè Primiceri, residente a Trepuzzi, 64 anni.
Nel collegio difensivo compaiono, tra gli altri, gli avvocati Simone Viva, Rita Ciccarese, Roberta Capodieci, Mariangela Calò e Alessandro Costantini del Sant.