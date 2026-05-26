Blitz antimafia nel Nord Salento, le reazioni del mondo politico

“Esprimo la mia piena soddisfazione e le più sentite congratulazioni alla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, nella persona della sostituta procuratrice Giovanna Cannarile, e ai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce e tutti i reparti coinvolti per la straordinaria operazione condotta questa mattina nel Nord Salento.”

Così Claudio Stefanazzi, deputato del Partito Democratico, commenta il maxi blitz antimafia che all’alba di oggi ha portato all’esecuzione di oltre trenta misure cautelari tra Squinzano, Trepuzzi, Campi Salentina, Guagnano, Torchiarolo e San Donaci, smantellando un’organizzazione criminale accusata di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, detenzione illegale di armi ed esplosivi e violenza privata.

“Il Nord Salento è da anni nel mirino di consorterie radicate sul territorio che intimidivano, assoggettavano e inquinavano il tessuto sociale ed economico di comunità perbene. E grazie allo straordinario lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine da oggi si può voltare pagina.”

“Non è un caso che negli ultimi anni abbia ritenuto necessario depositare decine di interrogazioni parlamentari per denunciare al Governo il dilagare della criminalità nel Salento e chiedere un rafforzamento dei presìdi di legalità – ricorda il deputato –. Quella pressione istituzionale, che ho esercitato con convinzione, oggi trova una risposta concreta e significativa. Ma il lavoro non finisce qui. Chiedo al Ministro Piantedosi – conclude il dem – di garantire continuità investigativa, risorse adeguate alle procure e agli organi inquirenti e un rafforzamento permanente dei presidi del territorio. Il Salento merita sicurezza e legalità: sono diritti, non privilegi.”

Nota stampa del Sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino: “Desidero esprimere, a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità trepuzzina che rappresento, il più vivo ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e ai Magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia, per la brillante operazione condotta alle prime luci dell’alba di oggi che ha portato a numerosi arresti nel Nord Salento. Un colpo durissimo assestato alla criminalità organizzata, l’ennesimo, in un momento storico in cui si avverte una recrudescenza criminale che prova a rialzare la testa. Questa operazione dimostra ancora una volta che lo Stato c’è, è presente ed è determinato a eradicare ogni forma di illegalità che tenta di soffocare il nostro territorio e di condizionare la vita sociale ed economica delle nostre comunità. Il Nord Salento è una terra onesta che merita di vivere e fare impresa in un contesto sicuro, libero da condizionamenti mafiosi. Queste notizie rinnovano la fiducia nelle istituzioni e rafforzano il rapporto con i cittadini onesti. Come Amministrazione Comunale continueremo a fare la nostra parte, camminando al fianco della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, promuovendo iniziative nelle scuole e nella società civile che mirano a diffondere e divulgare la cultura della legalità. Alle donne e agli uomini dello Stato che, con professionalità, dedizione e altissimo spirito di sacrificio lavorano quotidianamente per la nostra sicurezza, rivolgo sentimenti di gratitudine”.