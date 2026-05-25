Incontri hard in macchina con un ragazzino conosciuto in una chat di un sito: indagato un 54enne

SALENTO – Utilizza un falso nome, simulando un’età adulta per poter chattare liberamente su un sito di incontri e conoscere un uomo più grande di lui. Dopo messaggi, chat e scambio di foto, i due iniziano a incontrarsi in alcune zone appartate di un paese salentino. Ma, un appuntamento a metà marzo si rivelerà l’ultimo. I genitori scoprono la tresca e denunciano. Sotto inchiesta è così finito un 54enne (vive in un paese diverso da quello del minore) con le accuse di abusi sessuali e adescamento di minori. I dati certi di questa storia, per il momento, sono rappresentati da una conoscenza dei due uomini su un sito di incontri. Il più giovane, come detto, chatta utilizzando un profilo falso e con la carta d’identità virtuale di un adulto. Messaggi, chat, foto. Per mesi. Già dagli inizi di dicembre, si sarebbe registrato qualche incontro.

Stefano (nome di fantasia), però, appare sempre più frastornato. A scuola è seguito da un insegnante di sostegno e in casa i genitori colgono qualche segnale di turbamento. Agli inizi di marzo, il 14enne esce da casa con la scusa di incontrarsi con un amico come dice alla madre. Ma la sua confidenza si rivelerà una bugia. Perché l’amico, pochi minuti dopo, contatta i genitori per chiedere dove si trovi Stefano. La telefonata allarma. I genitori si mettono alla ricerca del figlio che trovano in una chiesa del paese. Chiedono spiegazioni. Stefano tentenna, poi racconta di essersi incontrato con un uomo più grande in macchina. Il suo “fidanzato”, come lo chiama.

La madre, raccontano i ben informati, per la vergogna di aver scoperto il figlio in compagnia di un altro uomo, decide di presentarsi immediatamente in caserma per denunciare il 54enne. Spulciando il telefonino, scova le prime prove: nella memoria del cellulare è custodita una chat erotica del figlio con l’“amico” più grande. E viene aperto un fascicolo d’indagine dalla pm Erica Masetti.

Qualcosa in più su questa storia potrà emergere dopo il deposito della consulenza disposta sui telefonini sequestrati e affidati alla consulente Tania De Benedittis (affiancata dall’ingegnera informatica Luigina Quarta per conto dell’indagato) che dovrà scandagliare gli apparecchi alla ricerca di foto, chat, video che i due uomini – un ragazzino e un adulto – si sarebbero scambiati in questi mesi. Sessanta giorni a disposizione del perito che dovrà anche risalire a tracce di ulteriori possibili adescamenti e abusi su altri minori.

L’indagato, difeso dall’avvocato Amedeo Martina, nel frattempo, si professa innocente, convinto di essersi trovato di fronte un ragazzo maggiorenne. E ha denunciato persino la piattaforma perché molti utenti – dice – utilizzerebbero profili falsi per chattare. I familiari del minore sono assistiti dall’avvocato Gianluca Carducci.