Pianificazione e Sviluppo Urbano del Comune di Lecce ha negato il rilascio del permesso di costruire per cambio d’uso funzionale da “commerciale al dettaglio” a “commerciale per la somministrazione” di un locale che opera in via Maremonti. Dall’impugnazione di questo provvedimento è nata un’importante pronuncia del TAR Lecce (ordinanza n.341 del 06/06/2019) sulla oramai annosa questione relativa alla differenziazione tra i locali aventi autorizzazione solo al commercio al dettaglio e quelli aventi autorizzazione al commercio per la somministrazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, presieduto da Antonio Pasca,

accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento impugnato; fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25 marzo 2020 e compensa le spese della presente fase cautelare.

La querelle si riferisce in modo particolare alla zona del centro storico ove, in attesa del c.d. piano particolareggiato che si attende da ben oltre 30 anni, l’amministrazione ha sempre negato il cambio di destinazione d’uso giustificando il diniego proprio per l’assenza del piano e quindi per il rischio che mutamenti di destinazione d’uso possano costituire il frutto di disomogenei ed isolati interventi individuali slegati a valutazioni di ordine globale per l’intero settore e per l’equilibrio urbanistico della zona. Il TAR Lecce, accogliendo le tesi dell’Avvocato Daniele Montinaro che rappresentava un noto locale del centro storico, ha emesso ordinanza con la quale sospende il diniego dell’Amministrazione accogliendo essenzialmente due punti evidenziati del legale e cioè che il cambio di destinazione d’uso in tali casi deve avvenire all’interno della medesima categoria funzionale e cioè quella commerciale e che non sussiste alcun pericolo che il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile possa compromettere l’equilibrio urbanistico della zona (in questo caso centro storico!) in quanto la situazione di fatto oggi è certamente mutata rispetto a 36 anni fa e presenta un tessuto urbano evidentemente indirizzato alle funzioni di ristorazione.

“L’ordinanza del TAR Lecce rappresenta un passo importante verso la regolarizzazione di una situazione di fatto che oramai va avanti da molti anni. La carenza di un piano particolareggiato da oltre trent’anni non può più essere un alibi a fronte del quale limitare incomprensibilmente la libera attività economica; né si può più paventare il rischio di compromettere l’equilibrio urbanistico di gran parte del centro storico che, oramai, rappresenta una situazione di fatto inconfutabile. Siamo molto soddisfatti per la sospensione del diniego e per le motivazioni ivi riportate. Peraltro, tutte le attività alle quali inspiegabilmente non veniva concesso il mutamento di destinazione d’uso, erano soggette a multe e sanzioni di notevole valore che non trovavano alcuna giustificazione sostanziale ma esclusivamente formale e che spesso, vista l’entità delle stesse, pregiudicavano la vita stessa dell’attività commerciale con ripercussioni economiche anche sul territorio ed in termini di occupazione”.