Via Potenza, impianti sportivi ancora nel degrado: il Comune rifà il bando e affida una nuova consulenza

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LECCE – L’impianto sportivo polifunzionale di via Potenza resta chiuso, senza gestione e sempre più avvolto dal degrado. Le erbacce hanno ormai superato il metro d’altezza in diverse aree della struttura, complice anche il maltempo degli ultimi mesi, mentre il tempo continua a scorrere su quella che era stata presentata come una delle infrastrutture sportive più moderne della città. Dopo il flop del primo bando pubblico, andato deserto, il Comune di Lecce è costretto a ripartire quasi da zero per tentare di rendere più appetibile l’affidamento della struttura. La questione è approdata ieri mattina in Commissione Cultura, presieduta da Sofia Lupo, dove la dirigente Claudia Branca ha inviato una relazione tecnica per aggiornare i consiglieri sullo stato dell’iter amministrativo.

L’amministrazione comunale ha dovuto mettere mano a una revisione del piano economico-finanziario, ritenuto evidentemente non sostenibile dagli operatori economici. L’obiettivo è quello di costruire un bando che consenta a chi prenderà in gestione l’impianto di sviluppare un progetto economicamente valido e duraturo, anche oltre i nove anni previsti inizialmente. Per farlo, però, Palazzo Carafa dovrà nuovamente ricorrere a un consulente esterno, non essendoci figure interne disponibili per la redazione del nuovo piano. Una scelta che comporterà ulteriori costi e nuovi tempi tecnici per l’affidamento dell’incarico.

Nel frattempo il Comune è già stato costretto a investire altre risorse per interventi di manutenzione e riparazione della struttura, con il rischio di dover spendere ancora denaro pubblico se il complesso continuerà a rimanere inutilizzato. L’impianto comprende due campi da tennis coperti, tre scoperti, un campo polifunzionale per basket, volley e tennis, oltre a un’area dedicata al paddle. Presenti anche spogliatoi per atleti e arbitri, servizi igienici, pronto soccorso, area per le ambulanze, una sala multifunzionale, un punto ristoro e locali destinati al pubblico. Sul maxi impianto sportivo si intreccia anche il progetto politico dell’amministrazione Poli Bortone, che continua a chiedere al Circolo Tennis di trasferirsi proprio in via Potenza. Una soluzione che consentirebbe da un lato di dare finalmente vita agli impianti e dall’altro di liberare l’area davanti a Porta Napoli per il progetto del grande parco urbano e archeologico.

Durissimo il confronto politico in commissione. “Ci abbiamo messo due anni per fare un nuovo bando e piano economico finanziario e adesso ripartiamo nuovamente: sono sconcertato e imbarazzato per voi”, ha attaccato il consigliere di minoranza Antonio De Matteis. Sergio Della Giorgia, capogruppo di Lecce Città Pubblica, ha invece evidenziato come fosse già stato affidato un incarico a una commercialista per la redazione del primo piano economico-finanziario, chiedendosi perché si debba procedere con un secondo affidamento. Marco De Matteis ha puntato il dito contro l’assessore Giancarlo Capoccia: “Non può gestire 9 deleghe, tra cui Turismo e Sport, sono troppe: non ce la fa”.

Ancora più duro il capogruppo del Partito Democratico Paolo Foresio, che parla apertamente di fallimento amministrativo. “L’impianto sportivo di via Potenza rappresenta oramai senza dubbio uno dei diversi fallimenti di questa amministrazione. Sin dal loro insediamento hanno detto che avrebbero assegnato l’impianto a breve: a dicembre del 2024 hanno dato incarico di 5200 euro a una commercialista esterna per redigere il Pef, un anno dopo hanno pubblicato il bando capolavoro per la gestione, talmente ben pensato e appetibile che non ha partecipato nessun operatore economico. Oggi scopriamo che stanno cercando un altro professionista esterno a cui dare un altro incarico per redigere un altro Pef. Sembra una barzelletta che purtroppo non fa per niente ridere. Nel frattempo l’impianto si deteriora sempre di più”. Per le opposizioni si tratta di un problema di “programmazione, visione e strategia”, con l’accusa all’amministrazione di “navigare a vista riportando la città nel peggiore passato”. Dalla maggioranza, invece, trapela la convinzione che l’unica strada percorribile sia quella di costruire finalmente un bando più attrattivo, liquidando le polemiche come “strumentali e inutili”.