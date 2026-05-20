Le previsioni meteo di domani 21 maggio

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli soleggiati; nel corso del pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locali piovaschi sul basso Lazio, stabilità sulle altre regioni. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampi spazi di sereno.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Campania, Basilicata e Calabria con sviluppo di temporali isolati, stabile altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con assenza prevalente di nuvolosità.
Temperature minime e massime stabili o in rialzo da Nord a Sud.
www.centrometeoitaliano.it