Arti Marziali, grande successo per il team dell’Accademia Tien Shan Pai di Lecce

La squadra della Accademia Nazionale TIEN SHAN PAI composta da Andrea Congedo, Rodolfo Cazzato e Nadia Amzil, guidata dal M° Tony Carrozzini ha partecipato al 22° Campionato mondiale di Kung fu della federazione mondiale W.C.K.A. svoltosi a Perugia dal 15 al 17 maggio 2026.

Gli atleti salentini hanno partecipato a competizioni di forme e di combattimento.

Nella specialità SANDA (combattimento a contatto pieno con KO) Andrea Congedo ha fatto un percorso strepitoso sconfiggendo in semifinale il forte atleta francese, e in finale il fortissimo combattente armeno.

Andrea Congedo ha anche avuto un importantissimo riconoscimento: è stato premiato come Best Fighter,cioè il miglior atleta del torneo. Con questo Risultato, diventano 7 i titoli mondiali conquistati dall’Accademia Nazionale TIEN SHAN PAI

Nel Light Sanda (combattimento senza KO) Nadia Amzil, è stata sconfitta da un’avversaria più esperta riportando un 3° posto. Nelle Forme a mani nude l’atleta Andrea Congedo ha ottenuto il 2° posto, e Nadia Amzil il 3°. Rodolfo Cazzato, con un’eccellente prestazione, si è piazzato però sotto al podio.