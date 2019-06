BARI – Tre alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Polo 3 di Nardò si sono piazzati ai primi tre posti del Campionato di sicurezza stradale “La strada non è una giungla”, risultando vincitori assoluti per l’intera provincia di Lecce, in una sfida online, che ha visto la partecipazione di circa 4000 studenti pugliesi e oltre 70 Istituti.

Si tratta della terza edizione del progetto promosso dall’Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con l’obiettivo di preparare i giovani ad assumere comportamenti corretti alla guida di veicoli o anche a piedi, nel rispetto di tutti gli utenti della strada.

Presente alla premiazione, che si è svolta nella mattinata odierna a Bari presso la sede della Regione Puglia, una delegazione della Scuola, composta dal Dirigente Scolastico, Professoressa Tommasa Michela Presta, dalle docenti tutor Professoressa Paola Perrone e Professoressa Raissa Verdesca, dalla Professoressa Virginia Cavallo e dal Presidente del Consiglio di Istituto Antonio Luigi De Paola.