Alla Distilleria “L’immaginazione al potere”, due serate di musica e teatro

SAN CESARIO DI LECCE – Sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 19 in poi, nella Distilleria di San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro, per la rassegna “Visioni dal Paese Grande”, propone “L’immaginazione al potere”, due serate di musica e teatro curate dall’Associazione Lecce77, nata nel 2022 con lo scopo di valorizzare le espressioni culturali degli anni ’70.

L’iniziativa si sviluppa attraverso un susseguirsi sulla scena di artisti, tra musicisti, cantanti, attori e scrittori, che danno vita a performance, monologhi, brevi concerti all’insegna della condivisione e della solidarietà. La manifestazione vuole essere una risposta ed un NO a tutte le guerre, un invito ad avere una visione del mondo creativa e a misura dell’essere umano proponendo un mix tra teatro, poesia, musica che porta oltre venti artisti sul palco della Distilleria.

L’appuntamento del 23 maggio si apre con la presentazione del libro “Se accadesse un’altra volta”, scritto da vari autori, a cui segue l’esibizione musicale di Nunzio Mariano. Poi si susseguono sul palco Agnese Durante, Stefano Pellegrino, Max Vigneri, P40, Andrea Baccassino, Tiziana Buccarella, Valentina Madonna, Gianluca Ricciato, BeppElia con Mino Toriano e Anima Lunae, Trable Lu professore con Dj Postino.

Domenica 24 maggio la serata inizia con lo spettacolo teatrale “Heaven” di Fabrizio Saccomanno e Marta Trevisi. Si continua con le performance di Cesare De Fiore con Simona Vespucci, Paolo De Falco, Giorgia Salicandro, Pino Ingrosso con Daniele Guercia, Fabio Tolledi con Mauro Tre e Roberto Gagliardi, Dario Marti con Marilena Longo, Striunizzu e Mentaly Doof.

Un momento di condivisione che unisce le arti performative e le offre al pubblico in un contesto inedito e coinvolgente, inviando un messaggio di unione e rilanciando il ruolo della musica e della cultura contro le brutture sociali. Per due intere serate, la Distilleria diventa un luogo di vera festa, nel quale gli artisti mettono a disposizione il proprio talento per incontrare la comunità.

“Visioni dal Paese Grande” rientra nell’ambito di due progetti di Astragali Teatro: Teatri a Sud”, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e “Da qui si vede tutta la città” (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale “Luoghi comuni”, Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.

Ingresso libero con offerta.