Lecce, apre il nuovo e primo Riccia’s Professional Store: uno spazio dedicato alla cultura del capello riccio

LECCE – Nasce a Lecce un nuovo punto di riferimento per il mondo dei capelli ricci. Il 21 maggio alle ore 20:00 sarà inaugurato il nuovo Store di Riccia’s Professional, in Via 95° Reggimento Fanteria 30.

Non un semplice negozio, ma un progetto costruito attorno a una filosofia ben precisa: valorizzare il capello riccio attraverso ricerca, formazione e consulenza specializzata.

Dietro il brand c’è la visione di Emanuele Caputo, imprenditore salentino e professionista del settore, da anni impegnato nello sviluppo di metodologie e prodotti dedicati esclusivamente ai capelli ricci.

“Come dico sempre, i prodotti rappresentano l’estensione del metodo che utilizziamo nella storica sede del salone Riccia’s Professional, a Lecce in Piazzetta Girolamo Congedo 4, e nel salone di Locorotondo”, afferma Caputo.

A guidare il nuovo Store sarà Michael Caputo, professionista con esperienza nel trattamento del capello riccio e nella gestione personalizzata delle diverse texture del capello. La sua presenza rappresenta un elemento centrale del progetto, orientato non solo alla vendita, ma soprattutto all’accompagnamento del cliente verso una scelta realmente consapevole.

Lo Store nasce infatti con l’obiettivo di offrire un’esperienza diversa rispetto ai tradizionali punti vendita del settore beauty: uno spazio in cui il cliente possa ricevere ascolto, analisi personalizzata e orientamento tecnico nella scelta dei prodotti più adatti alla propria struttura del capello.

“Il riccio non ha bisogno di essere domato, ma compreso e custodito” è il messaggio che accompagna l’apertura del nuovo spazio firmato Riccia’s Professional.

Durante la serata inaugurale sarà possibile conoscere le linee premium del marchio, partecipare all’aperitivo di benvenuto e approfondire il concept che ha portato alla nascita del progetto.

Negli ultimi anni il mercato dedicato ai capelli ricci ha registrato una crescita importante, spinto da una maggiore attenzione verso identità, texture naturali e cura personalizzata. In questo scenario, Riccia’s Professional punta a costruire un modello distintivo, fondato sulla specializzazione verticale e su una forte identità territoriale.

L’apertura dello Store rappresenta inoltre un nuovo tassello per il panorama imprenditoriale locale, portando nel centro di Lecce un format che unisce consulenza professionale, esperienza sensoriale e cultura del riccio.

L’inaugurazione è aperta al pubblico.

Riccia’s Professional Store

Via 95° Reggimento Fanteria, 30 – Lecce

21 Maggio 2026

⏰ Ore 20:00