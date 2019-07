PUGLIA – C’è stato un tempo, neppure troppo lontano, in cui la Puglia, nonostante le sue incredibili bellezze, la storia e l’arte, viveva in una sorta di limbo turistico: pochi visitatori, servizi scarsi o addirittura inesistenti.

Negli ultimi anni invece, si è registrata un’inversione di tendenza con conseguente aumento dei costi, che ha portato la Puglia a classificarsi come regione più cara del Meridione.

Il dato è stato registrato dal motore di ricerca per case vacanze Holidu, che ha analizzato i costi delle case vacanza per l’anno 2019 con un focus specifico sui periodi di maggior affluenza estiva ed invernale.

Risultato?

La Puglia è al 7º posto tra le regioni più care di Italia, superando Calabria e Basilicata e preceduta per pochissimi euro, dalla Toscana.

Nello specifico, spiccano Lecce e Bari come capoluoghi di provincia più costosi del Meridione, ma una boccata di ossigeno per i vacanzieri che amano il risparmio, arriva nel mese di settembre, dove ad esempio in una località di mare gettonata come Gallipoli, è possibile affittare una casa vacanza con un risparmio del 47% rispetto ad agosto.

La ricerca è stata precisa e certosina: grazie alla tipologia di lavoro svolto dal sito, che raccoglie al suo interno le migliori case vacanze d’Italia, ha potuto stilare un elenco completo per regione, analizzando non solo i costi delle città, ma anche delle località di mare.

La Puglia vince al Sud, forse per merito del suo mare cristallino che ne bagna per intero la costa consentendo una vasta scelta, la cucina che ancora mantiene intatto il legame con la tradizione e il fascino innegabile di una terra fatta di storia e natura che si alternano sotto un cielo cristallino.

I costi da sostenere per un soggiorno in Puglia si aggirano intorno ai 143 euro al giorno in alta stagione, quindi agosto, con un risparmio del 30% a settembre, mese di rientro a scuola e al lavoro per molti, quasi tutti, ma con un clima che non ha nulla da invidiare ai mesi più caldi.

Nella classifica delle 100 province italiane più care, Lecce si piazza e al 12º posto con una media di 150 euro al giorno in alta stagione e 95 euro in bassa stagione.

Le mete più costose restano Gallipoli, Maldive del Salento e Otranto.

Tra le località costiere invece, batte tutte le altre Punta Prosciutto, con alloggi a partire da 204 euro in alta stagione scendendo a 111 euro in bassa stagione.

Seguono Torre Lapillo e Baia Verde, con rispettivamente 171 euro 167 euro in alta stagione.

Tra le località più convenienti troviamo invece Torre San Giovanni con 102 euro e 84 euro e Torre Vado con una spesa media di 129 euro e 68 euro.

In ogni caso, se è vero che la provincia di Lecce è la zona con i prezzi medi più alti per soggiornare in alta stagione, è anche vero che il 36% di risparmio rispetto alle altre province italiane, la candida ad essere una valida scelta per una vacanza in bassa stagione.