Massimo Toma (Insieme per Monteroni): “Con noi Monteroni protagonista delle future progettualità e delle grandi scelte“

MONTERONI – Massimo Toma fa il punto su questa campagna elettorale che sta per concludersi: “Mancano pochi giorni alla fine della campagna elettorale e sento il dovere di rivolgere il mio sincero augurio di buon lavoro a tutti i candidati e ai progetti politici in campo, perché credo che ciascuno di noi abbia scelto di candidarsi con l’obiettivo di migliorare Monteroni e rendere più forte la nostra comunità.

In queste settimane, strade, piazze e quartieri ci hanno mostrato una comunità fragile ma meravigliosa. Persone capaci di generare bellezza, solidarietà e crescita sociale, ma che da troppo tempo convivono con una rassegnazione collettiva che ha portato il nostro paese a perdere identità e speranza. Un inverno non solo demografico, ma anche socio-culturale, che oggi ci impone coraggio, visione e capacità di costruire nuove opportunità.

Alla luce di questo, ritengo che Monteroni abbia bisogno di cambiare, non con parole vuote, ma con opportunità concrete che altrove hanno già prodotto risultati importanti. Occasioni che passano una sola volta, come il PNRR, e che richiedono amministrazioni pronte a intercettarle attraverso reti istituzionali solide e credibili, evitando di generare progetti inefficaci e poco utili ai monteronesi.

È proprio con questo spirito che oggi sono candidato con la lista “INSIEME per Monteroni”, perché credo sia fondamentale unire forze e competenze in un progetto politico innovativo, capace di garantire governabilità e autorevolezza, con il giusto equilibrio tra esperienza e novità. Sostenere la nostra lista significa scegliere un cambiamento concreto, in grado di rendere Monteroni protagonista delle future progettualità e delle grandi scelte che riguarderanno il territorio.

In questo momento, ad esempio, la nostra area geografica è coinvolta in diversi progetti europei sviluppati insieme a istituti di ricerca e istituzioni, ai quali ho contribuito da tecnico e semplice cittadino, ma che non vedono ancora il Comune di Monteroni protagonista diretto. Tra questi, il più importante è un progetto Erasmus+ da oltre 400 mila euro che interesserà la Valle della Cupa attraverso interventi di riqualificazione, scambio di buone pratiche con Paesi extra UE e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e rurale. Un esempio concreto di come idee, competenze e collaborazione possano trasformarsi in sviluppo reale per la nostra comunità.

Per queste ragioni è necessario voltare pagina e scegliere il progetto politico “INSIEME per Monteroni”, dando la possibilità concreta a persone come me di mettere le proprie competenze al servizio del Consiglio Comunale e del bene dell’intera comunità”.