Si laurea in carcere l’assassino dell’arbitro e della sua fidanzata, intanto la casa della strage diverrà un b&b

CASARANO (Lecce) – Si è laureato in carcere Antonio De Marco, l’assassino dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, uccisi con 79 coltellate nel loro primo giorno di convivenza, il 21 settembre 2020. Il giovane di Casarano, condannato all’ergastolo dopo che la sentenza d’appello è diventata definitiva, ha concluso il proprio percorso di studi in Filosofia – su base triennale – in poco più di due anni e mezzo con una tesi sul filosofo di origini polacche, Arthur Schopenhauer.

Nei giorni scorsi, nel carcere di borgo San Nicola, l’ex studente di Scienze infermieristiche, ora 25enne, ha discusso davanti alla commissione giunta nel penitenziario appositamente per presenziare alla cerimonia. Non è ancora chiaro se De Marco proseguirà con gli studi per conseguire la laurea quinquennale. Da tempo il carcere di Lecce ha avviato una convenzione con l’Università del Salento per consentire ai detenuti di accompagnare la detenzione con lo studio. Dal suo ingresso dietro le sbarre, De Marco aveva evidenziato una predilezione per la lettura. Sul comodino della cella per mesi ha custodito Le Confessioni, autobiografica in XIII libri di Agostino d’Ippona, padre della Chiesa, scritta nel 398, unanimemente ritenuta tra i massimi capolavori della letteratura cristiana. Nell’opera, Sant’Agostino, rivolgendosi a Dio, narra la sua vita e in particolare la storia della sua conversione al Cristianesimo.

Nei primi mesi di detenzione, l’assassino della coppia di fidanzati aveva manifestato più volte l’intenzione di chiedere un trasferimento nel carcere di Bollate per l’eccessiva pressione mediatica che non gli consentiva, a suo dire, di “essere tranquillo e di seguire un preciso corso di studi”. Peraltro il suo disagio dietro le sbarre era stato ampiamente documentato da una lettera che De Marco aveva fatto recapitare al cappellano del carcere indirizzata a una delle due studentesse del corso di Scienze infermieristiche con cui aveva stretto amicizia. Il parroco, all’epoca, riportò il contenuto della lettera alla ragazza, in cui non c’era nessun riferimento all’omicidio ma solo il racconto della sua sofferenza in cella.

Nel frattempo, l’immobile in cui si è consumato il duplice omicidio, rimasta chiusa negli ultimi sei anni, al civico 2 di via Montello, è stato venduto e presto diventerà un bed&breakfast. L’abitazione si è trasformò, subito dopo uno dei fatti di sangue più cruenti consumati nel Salento, in un luogo simbolo, purtroppo abbandonato. La famiglia De Santis ha custodito a lungo quella casa, di recente, acquistata da un privato che ha annunciato l’intenzione di adibirla in una struttura ricettiva per liberarlo così dall’immaginario collettivo come un luogo di violenze e di sangue. Innocente.