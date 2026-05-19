Morigino isolata, Antonio Fitto scrive a Prefetto e sindaco: “Così si rischia di negare il diritto di voto”

MAGLIE – Una lettera dai toni duri, ma anche un appello urgente alle istituzioni perché intervengano prima che l’isolamento di Morigino si trasformi in un problema democratico oltre che sociale ed economico. Il candidato sindaco Antonio Fitto ha scritto al sindaco uscente e al prefetto per denunciare la situazione della viabilità dopo il danneggiamento del cavalcavia sulla Strada Statale 16, chiedendo misure immediate per garantire i collegamenti tra la frazione e il centro di Maglie, soprattutto in vista delle imminenti elezioni amministrative.

Nella missiva, Fitto parla apertamente di una “grave situazione di compromissione della viabilità locale” che avrebbe “isolato di fatto la frazione di Morigino dal Comune di Maglie”. Un quadro che, secondo il candidato sindaco, sarebbe stato aggravato dalla mancanza di risposte rapide e concrete da parte degli enti competenti. “Dopo mancata adozione di tempestive misure emergenziali o di interventi compensativi da parte di Anas, che sarebbero stati quantomai opportuni a fronte dei lunghi tempi previsti per il rifacimento dell’infrastruttura, si ravvisa oggi la stringente necessità di adottare una soluzione provvisoria in vista della prossima tornata elettorale amministrativa”, scrive Fitto.

Il nodo principale, secondo il candidato, riguarda le difficoltà che i residenti della frazione stanno affrontando quotidianamente per raggiungere il centro abitato attraverso strade secondarie considerate “scarsamente manutenute e pesantemente dissestate”. Una situazione che, evidenzia nella lettera, “rischia infatti di scoraggiare la partecipazione al voto dei residenti della frazione, impossibilitati a raggiungere agevolmente i seggi”.

Da qui la richiesta rivolta alle autorità di individuare subito una soluzione straordinaria per consentire ai cittadini di votare senza ostacoli. Fitto propone infatti “l’allestimento straordinario di una sezione elettorale presso i locali della ex scuola di Morigino o, in alternativa e previo assenso della Curia Arcivescovile, presso la canonica della chiesa di San Giovanni”. Una proposta che punta a evitare ulteriori disagi a una comunità che, secondo il candidato sindaco, si sente sempre più tagliata fuori dai servizi essenziali.

Ma nella lettera il tema elettorale è soltanto una parte del problema. Fitto allarga infatti il discorso ai disagi quotidiani che la chiusura del cavalcavia starebbe provocando alla popolazione e alle attività economiche della zona. “Resta prioritario affrontare il tema dei quotidiani disagi legati ai collegamenti, che stanno causando un progressivo isolamento della popolazione dai servizi essenziali e una preoccupante contrazione economica per le attività commerciali del territorio”, sottolinea il candidato, rilanciando la necessità di trovare percorsi alternativi temporanei in attesa della ricostruzione del ponte.

Nel finale della lettera, Fitto offre anche la disponibilità a collaborare con le istituzioni per individuare soluzioni condivise: “Si rinnova la più ampia disponibilità a collaborare fattivamente con gli enti in indirizzo per l’individuazione di percorsi alternativi temporanei, in attesa che l’ente stradale dia inizio ai lavori di ricostruzione del ponte”. Una presa di posizione che riaccende i riflettori su una vicenda che nelle ultime settimane ha alimentato proteste e preoccupazioni tra i residenti della frazione.