di Julia Pastore

OTRANTO – La politica e le istituzioni devono farsi carico della vicenda dei pontili del porto di Otranto: la “irragionevole intransigenza della Soprintendenza carica sui cittadini le spese dello smontaggio è avvantaggia le mete turistiche balcaniche in cui le grandi barche non hanno problemi”. Lo sviluppo del Salento è direttamente proporzionale alla infrastrutturazione turistica.

“Si tratta di una vicenda surreale: l’unico caso al mondo in cui la presenza delle barche in un’area portuale costituirebbe pregiudizio di valori paesaggistici/culturali perché osterebbe alla visuale dalla città verso il mare – tuona l’avvocato Federico Massa –

È la conferma di un problema più generale: l’impostazione autoreferenziale e ideologica della Soprintendenza é un oggettivo ostacolo per lo sviluppo economico della Provincia di Lecce.

Ed è un problema politico e istituzionale.

La decisione assunta dalla Presidenza del Consiglio è una decisione politica la cui responsabilità ricade sui partiti che sostengono il Governo; in particolare sul movimento 5ss e sulla Ministra Lezzi, alfiere della ‘decrescita felice’.

Mai, in nessuna sede, è stata affermata la illegittimità del nuovo progetto del Comune. È stata solo compiuta la scelta di assumere, nel dissenso esplicito di tutte le altre amministrazioni interessate, il punto di vista della Soprintendenza, acriticamente recepito dal Ministro cinque Stelle.

Non una valutazione ponderata di tutti gli interessi coinvolti, ma l’assunzione di un unico punto di vista: contro lo sviluppo e il lavoro, contro la tradizione ‘marinara’ di Otranto, contro la logica e il buon senso.

Le istituzioni del territorio, innanzitutto Regione Puglia e Provincia di Lecce, hanno il dovere di agire nei confronti del Governo nazionale, per rappresentare e tutelare il territorio ponendo anche il problema se, ed io credo che sia così, la situazione di oggettiva ‘conflittualità permanente’ non incida sulla serenità delle valutazioni operate dalla Soprintendenza. Così non si va da nessuna parte”. Le parole dell’avvocato sono taglienti. C’è un problema di destagionalizzazione dell’offerta turistica e di risorse: possiamo rispondere caricando sulla collettività circa un milione di euro per smontaggio e rimontaggio nella stagione prossima è così per tutti gli anni? Non è illogico? Solo per far vedere meglio dal mare le mura del castello d’inverno? Otranto d’inverno una città che si svuota di turisti…Come mai il “problema paesaggistico” non si pone d’estate? Con i soldi pubblici meglio non avere prese di posizione a prescindere. I paesi balcanici ringraziano il nostro autolesionismo.