LECCE – Sono insostenibili le condizioni di servizio e di sicurezza interne, a discapito dell’incolumità del personale e della funzionalità istituzionale presso gli istituti penitenziari Regione Puglis

Nicola Di Nicoli, Segretario Regionale OSAPP Puglia, lancia un nuovo allarme: “Purtroppo, nell’ultimo mese, gli istituti penitenziari della Regione Puglia sono stati triste teatro di eventi critici quali aggressioni, risse e semi-rivolte tali, non solo, da rendere vano qualsiasi tentativo di rendere effettiva la funzionalità istituzionale del carcere, ma anche facendo diventare del tutto precarie e a grave rischio le condizioni di servizio e l’incolumità personale dei locali addetti di Polizia Penitenziaria nonché, per la totale assenza dei prescritti requisiti, la sicurezza interna delle strutture.

Le ragioni di tali condizioni sono molteplici e annose e risiedono in primo luogo nella particolare tipologia della popolazione detenuta allocata nelle strutture e composta da soggetti appartenenti alle varie ‘famiglie’ associate ad una criminalità organizzata particolarmente attiva e cruenta nella regione Puglia e nelle regioni limitrofe, consociate o discordi tra loro, per una convivenza spesso impossibile all’interno della stessa struttura penitenziaria e comunque di tale virulenza nei comportamenti da assumere addirittura il controllo delle sezioni detentive o dell’intero carcere (fino ad arrivare ad ‘assaltare’ i cortili dei passeggi divisi per sezioni o di minacciare di morte gli addetti della Polizia Penitenziaria.

Non ultima la gravissima carenza di Personale di Polizia Penitenziaria per un organico da tempo sottovalutato e sottostimato per una regione, come la Puglia che presenta il duplice handicap del massimo sovraffollamento detentivo sul territorio nazionale e della diffusa presenza detentiva delle fazioni a maggiore rischio criminale, mentre politica e governo si rincorrono con comunicati stampa e preannunciano ampliamenti organici sul territorio decantando vicinanza e impegno che allo stato e praticamente non esistere, nonostante in corso di assegnazione forze nuove a seguito di mobilità nazionale,

Il segretario Generale Aggiunto dell’ O.S.A.P.P. Pasquale Montesano chiama tutti alla mobilitazione: “Per questi motivi, il 13 Agosto 2019, la segreteria generale sara al fianco degli organi statutari regionali ed effettuerà una visita alla C.C. Bari dove teremo una conferenza stampa a partire dalle ore 11.00, oltre a consegnare simbolicamente al Provveditore Regionale Spray antiaggressione e pistole laser oltre ad alcuni prototipi di sagome per la copertura di posti di servizio, per tracciare le più opportune forme di pubbliche di protesta in cantiere per il mese di settembre ad oltranza se non seguiranno correttivi e iniziative di Governo e Amministrazione più volte sollecitate dall’OSAPP. Il nostro plauso continua ad andare agli uomini e donne della Polizia Penitenziaria in servizio presso le strutture territoriali , i quali con dedizione professionalità ed accortezza, con senso di appartenenza ed elevato spirito di sacrificio evitano, nonostante il gravissimo stato, maggiori e più gravi conseguenze non senza difficoltà, continuando a garantire uno standard di ordine di sicurezza che costituiscono condizione imprescindibile per il proficuo lavoro di tutti gli operatori penitenziari, in particolare nell’attuale momento”.