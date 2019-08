LECCE – Intervista a Gianmaria Greco, eletto tra le fila di Prima Lecce al consiglio comunale del capoluogo salentino. All’indomani dall’insediamento dell’assise cittadina leccese, seguiamo la sua analisi politica.

Lei è un amministratore di lungo corso, ma non si e’ mai candidato nel capoluogo, perché ha deciso di scendere in campo a Lecce?

“Perché in primis vivo a Lecce, conosco le sue potenzialità ed anche i suoi problemi. Lecce è una città fantastica e merita, soprattutto l’amore e l’attenzione da parte di chi intende amministrarla. Da consigliere comunale di minoranza mi impegnerò per portare il mio contributo alla comunità e svolgere un’attività amministrativa propositiva nell’interesse dei cittadini leccesi.”

Ieri si è insediato il nuovo consiglio comunale, come valuta il futuro dell’opposizione alla luce del risultato di Salvemini?

“La vittoria di Salvemini è stata indiscutibile, adesso, per l’amministrazione, non ci sono più alibi. I limiti e le carenze della scorsa consiliatura sono stati giustificati dal contesto di instabilità prodotto dall’anatra zoppa e dal ribaltamento delle forze in consiglio comunale. Adesso i numeri sono dalla parte della maggioranza ed è arrivato il momento di dimostrare il loro valore. Da parte nostra svolgeremo, con il massimo dell’impegno e della serietà, il ruolo che gli elettori ci hanno assegnato: controllo e verifica dell’azione amministrativa.”

Parlando di periferie, una domanda sorge spontanea su Villa Convento che lei conosce bene. Come si può valorizzare quest’area?

“Villa Convento è stata un po’ trascurata. Pur essendo distante solo pochi chilometri, a volte si ha la sensazione che sia distante da Lecce. Ancora oggi, alcuni cittadini si sentono più vicini alla limitrofa Novoli rispetto alla città. Bisogna colmare questo divario e profondere maggiore sforzo al fine di migliorare i servizi e le infrastrutture. Purtroppo, nonostante i vari interventi operati dalle precedenti amministrazioni ci sono ancora alcune strade come via Maestri del lavoro, profondamente dissestate. Su Villa Convento e sulle periferie in generale occorrerà impiegare la massima concentrazione.”

Quali sono i primi atti che l’amministrazione dovrebbe promuovere a Lecce? È d’accordo sull’uscita dal predissesto?

“Sono temi complessi che devono essere approfonditi nelle giuste sedi e con gli strumenti adeguati. Chi ha scelto la strada del predissesto ha optato per una soluzione che forse poteva essere evitata anche e soprattutto per scongiurare le naturali conseguenze che questi tipi di provvedimenti hanno sulla collettività. Ad esempio l’impossibilità di poter assumere nuovi dipendenti nonostante la carenza di personale comunale. Come primo atto è necessario impostare una progettazione per rilanciare l’economia, la capacità di attrarre investimenti, e valorizzare le tante risorse di Lecce, in particolare in materia di turismo ed in considerazione della stagione già iniziata.”

C’è un modo per rendere vive e attraenti le marine leccesi?

“Certo, si possono studiare modelli dove il connubio tra ambiente, sviluppo e turismo vanno di pari passo. Di sicuro non aiuta l’immobilismo che oggi è evidente. Le marine possono essere la nostra ricchezza rispettando il contesto naturalistico e storico e rilanciando e rendendo appetibile le aree dismesse.”

Come giudica l’operato di questa amministrazione a partire dai primi mesi di gestione?

“Per circa due mesi la giunta ha operato in totale autonomia ed in assenza del consiglio comunale. Ci saranno sicuramente molti argomenti su cui ragionare anche se l’esecutivo non si è particolarmente distinto per operatività, in perfetta continuità con i diciotto mesi precedenti, a partire dal secondo consiglio comunale, affronteremo vari temi di interesse per la cittadinanza cercando di modificare alcuni provvedimenti che giudichiamo iniqui, come ad esempio la predisposizione dei parcheggi a pagamento presso l’ospedale “Vito Fazzi”.”