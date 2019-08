PUGLIA – Salvini in spiaggia, insieme alle cubiste e col dj che spara a tutto volume l’inno di Mameli, a petto nudo, nel lido dell’imprenditore balneare proprietario del Papeete Beach, Massimo Casanova, si è guadagnato le prime pagine nazionali per giorni. Il “Capitano” sta circolando per le spiagge italiane con un tour che richiama nel titolo quello di Jovanotti. Qualcuno, per polemica, ha fatto girare sui social le foto di Aldo Moro in spiaggia con giacca e cravatta. Ma erano altri tempi, all’epoca non si poteva nemmeno divorziare: le amanti restavano amanti a vita. I social, i nuovi media, hanno cambiato il modo di comunicare e di relazionarsi dei governanti con i governati. Matteo Salvini si inebria tra le persone comuni e si è inventato il “Beach Tour” in giro per le spiagge e i lidi italiani. “Sono diventati tutti censori e moralizzatori di Matteo Salvini – spiega il senatore Roberto Marti sul suo profilo Facebook -Andare al mare ad agosto in costume da bagno in una spiaggia frequentata da giovani (ed ascoltare la loro musica) è diventato uno scandalo. Forse piacciono di più (a una certa sinistra) i politici con Rolex al polso che non si mischiano col popolo e sono chiusi nei loro circoli elitari. La verità è che gli esponenti della #Lega sono persone abituate a stare tra la gente comune, sul territorio, senza snobbare nessuno. Per questo conosciamo e comprendiamo la società in cui viviamo e i suoi problemi”.

Poi, il senatore leccese dà appuntamento a tutti in un lido pugliese: “La #Lega è il partito dei territori, sempre tra la gente, che mette al centro #primagliitaliani. La costante presenza di Salvini nel Mezzogiorno conferma la sua attenzione per il Sud, la sua capacità di ascoltare e di trovare insieme a tutti noi le soluzioni migliori. Venerdì 9 agosto tutti pronti per la Festa della Lega, al Wonder Beach Club (Litoranea Polignano Mola). Alle 20:30 il Capitano sarà con noi!”. Per i leghisti pugliesi sarà una giornata di grande lavoro, perché tra 9 mesi c’è la sfida delle regionali e la Lega è convinta di avere il diritto di imporre il proprio uomo alla coalizione di centrodestra dopo i risultati delle europee. Salgono le quotazioni di Massimo Casanova, europarlamentare sostenuto nel Salento dal gruppo Marti. Ma in gioco c’è anche Nuccio Altieri, sempre molto vicino allo stesso gruppo leccese”. Certo, bisogna fare i conti con Andrea Caroppo, ma i due nomi in campo non dovrebbero avere troppi freni interni al partito.

Il neoeuroparlamentare, patron del lido più famoso d’Italia, si sta muovendo in Puglia da tempo incontrando agricoltori e protagonisti del mondo economico locale: si è guadagnato la pole position per le regionali il 2020. “Casanova o Altieri? Non hanno appeal sui pugliesi – ripetono come un mantra i fittiani – La Lega è convinta di poter vincere in Puglia col solo brand! Emiliano è già in campagna elettorale da 5 anni”. Ecco l’ostacolo più grande alle candidature leghiste: superare le resistenze dei fittiani. Ma Salvini potrebbe fare la differenza, perché il candidato pugliese sarà deciso a Roma.

Garcin