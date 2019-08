LECCE – La consigliera pentastellata Antonella Laricchia oggi si è presentata in Procura per rinnovare un esposto già fatto, che punta ad accendere un faro sulla manutenzione dei macchinari della sanità pubblica. Periodicamente si rompono le tac degli ospedali, forse un po’ troppo frequentemente, soprattutto in estate. Ce ne siamo occupati ieri per Gallipoli (dal 31 luglio) e Galatina (dove è più di un mese che è ferma). Poi, ci sono i paradossi come la risonanza magnetica di Martano, che potete vedere in foto chiusa negli scatoloni. Il funzionario dell’ufficio tecnico di Martano ha diffidato l’Asl. Immaginate un mucchio di soldi pubblici presi e imballati per mesi in una stanza umida. Il macchinario in questione è arrivato a dicembre, chiuso in uno scatolone. Perché resta ferma lì e non viene portata in qualche ospedale dove potrebbe essere molto utile? Perché le Tac si rompono così spesso? A Galatina la tac è rotta da luglio. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle si chiedono anche perché mancano i collaudi tecnico-amministrativo su alcuni macchinari di Lecce.

La consigliera del M5S Antonella Laricchia ha inviato una PEC alla ASL di Lecce e, per conoscenza, all’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Puglia per chiedere chiarimenti sul servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali.

Nel 2008 con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Lecce (AREA Sud Maglie), si è provveduto all’aggiudicazione in favore della società REVI S.r.l del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali in uso presso i presidi ospedalieri dell’allora ASL Le/2. Il contratto prevedeva un canone annuo di euro 1.230.000,00 e la durata dell’appalto era fissata in trentasei mesi con possibilità di mantenere l’affidamento degli stessi servizi all’impresa aggiudicataria per ulteriori ventiquattro, se fossero sussistite le ragioni di convenienza economica ed i presupposti di legge.

“Sono passati dieci anni – incalza la pentastellata – e il servizio risulterebbe ancora in capo alla stessa società. Nella nota inviata oggi alla ASL Lecce ho chiesto di conoscere le modalità con cui si è proceduto a consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale con la società REVI S.r.l. e di ottenere copia dei relativi provvedimenti. Voglio sapere anche se il servizio sia reso solo ai presidi della ex ASL LE/2 o se, nel frattempo, sia stato esteso all’intera ASL Lecce. Nel caso la ex ASL Le/1 – continua – abbia affidato la gestione delle apparecchiature biomedicali ad un’altra società ho richiesto di avere copia dei provvedimenti di aggiudicazione del servizio e l’importo contrattuale erogato. Parliamo di soldi dei contribuenti e vogliamo vederci chiaro. Purtroppo le recenti inchieste – conclude – dimostrano come nella nostra regione ci sia una sempre maggiore necessità di trasparenza e legalità per quello che riguarda la gestione della sanità”.