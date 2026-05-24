Ventuno Comuni al voto nel Salento, affluenza in crescita: sfide aperte tra divisioni, ritorni e vecchie alleanze saltate

SALENTO – Le urne si sono aperte questa mattina nei 21 Comuni salentini chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali e il primo dato politico arriva già dall’affluenza.



AFFLUENZA ALLE 23:13

In provincia di Lecce l’affluenza alle amministrative delle ore 23 si attesta al 51,10%, in crescita rispetto al 49,86% della precedente tornata. Tra i 21 Comuni chiamati al voto il dato più alto si registra a Castro con il 72,35%, anche se in calo rispetto all’84,17% delle ultime comunali. Seguono Caprarica di Lecce al 62,20%, Calimera al 61,25% e Uggiano la Chiesa al 58,55%.

Superano il 57% anche San Pietro in Lama con il 57,46% e Maglie al 56,89%. Buona partecipazione anche a Martano (55,52%), Sogliano Cavour (55,02%) e Tricase (53,76%).

Nel gruppo centrale si collocano Corigliano d’Otranto al 54,75%, Porto Cesareo al 52,27%, Arnesano al 52,85%, Monteroni di Lecce al 52,13%, Cutrofiano al 51,22% e Melpignano al 51,27%.

Restano sotto la media provinciale Gallipoli con il 47,51%, Casarano al 47,26%, Ruffano al 46,77%, Gagliano del Capo al 44,50%, Presicce-Acquarica al 43,16% e Racale fanalino di coda con il 42,19%.

Rispetto alla precedente consultazione crescono diversi centri, tra cui Caprarica di Lecce (+11 punti circa), Calimera, Maglie e Tricase, mentre calano nettamente Castro e Ruffano.

AFFLUENZA ALLE 19:16

Nei 21 Comuni della provincia di Lecce chiamati al voto, alle 19 l’affluenza media si attesta al 39,42%, in crescita rispetto al 35,82% della precedente tornata. Il dato conferma una partecipazione più alta praticamente in tutto il Salento, con punte particolarmente elevate nei centri più piccoli.

Il Comune dove si vota di più è Castro, che raggiunge il 57,59%, anche se in netto calo rispetto al precedente 69,65%. Molto alta anche la partecipazione a Caprarica di Lecce con il 49,73%, seguita da Calimera al 49,41%, San Pietro in Lama al 47,04% e Uggiano La Chiesa al 45,71%.

Tra i centri più popolosi spicca Maglie con il 44,80%, mentre Monteroni si ferma al 41,93%, Martano al 41,03% e Tricase al 40,32%. A Gallipoli l’affluenza resta sostanzialmente stabile rispetto alla precedente consultazione: 36,98% contro il 36,97% del passato.

Più contenuta invece la partecipazione in alcuni comuni del Capo di Leuca e del Sud Salento: Racale registra il dato più basso con il 29,91%, unico comune sotto quota 30%. Seguono Gagliano del Capo al 33,96%, Presicce-Acquarica al 34,24% e Ruffano al 34,45%.

A Casarano, uno dei centri politicamente più osservati, alle 19 ha votato il 35,84% degli aventi diritto, comunque in aumento rispetto al 32,77% della tornata precedente.

AFFLUENZA DELLE 12

Alle ore 12 in provincia di Lecce ha votato il 16,73 per cento degli aventi diritto, in crescita rispetto al 15,18 della precedente tornata amministrativa. In Puglia il dato si attesta invece al 15,90 per cento. I picchi più alti si registrano a Castro, che tocca il 26,06 per cento, e a Calimera con il 21,19, mentre restano più basse Racale con l’11,82 e Presicce-Acquarica con il 14,08. A Gallipoli ha votato il 16,45 per cento, a Casarano il 16,01, a Tricase il 15,56 e a Maglie il 20,18.

LA SITUAZIONE NEI 21 COMUNI

È una tornata elettorale che nel Salento assume il valore di un vero test politico territoriale, segnato da rotture, rivincite, coalizioni implose e ritorni eccellenti. Si vota ad Arnesano, Calimera, Caprarica di Lecce, Casarano, Castro, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Gagliano del Capo, Gallipoli, Maglie, Martano, Melpignano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo, Presicce-Acquarica, Racale, Ruffano, San Pietro in Lama, Sogliano Cavour, Tricase e Uggiano la Chiesa.



Nei Comuni sopra i 15mila abitanti, cioè Casarano, Gallipoli e Tricase, è previsto l’eventuale ballottaggio dell’8 e 9 giugno.

A Gallipoli il centrodestra si presenta compatto attorno alla candidatura di Flavio Fasano con “Gallipoli Futura”, mentre il centrosinistra punta sulla continuità amministrativa con Tony Piteo, ma senza il Movimento 5 Stelle. Terza incomoda Silvia Coronese con “Alleanza per Gallipoli”.

A Tricase la frammentazione è massima con sei candidati sindaco: il primo cittadino uscente Antonio De Donno tenta la riconferma sostenuto da quattro liste, mentre Vincenzo Chiuri raccoglie l’appoggio di Pd, Alleanza Verdi Sinistra, M5S e civiche. In corsa anche Andrea Morciano, Claudio Pispero, Giovanni Carità e Vincenzo Errico.

Clima tesissimo anche a Casarano, dove il centrodestra si presenta spaccato. Il sindaco uscente Ottavio De Nuzzo cerca il secondo mandato, ma trova sulla sua strada l’ex vicesindaca Laura Parrotta, vicina all’area di Paolo Pagliaro. Nel centrosinistra il Pd sostiene Marco Nuzzo insieme ai Verdi e alle civiche, mentre Luigi Anastasia guida l’asse formato da GenerAzione Casarano, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana.

A Maglie la sfida è una delle più osservate anche per le recenti vicende giudiziarie che hanno segnato il dibattito politico cittadino. Il sindaco uscente Ernesto Toma punta sulla continuità con il sostegno dell’area fittiana, ma a contendergli il Comune c’è l’ex alleato ed ex sindaco Antonio Fitto. Il centrosinistra schiera Sara De Pascalis con “Maje Noscia”, Pd e M5S, mentre completa il quadro la candidatura della commerciante Marcella Marzano.

A Monteroni di Lecce Mariolina Pizzuto tenta il secondo mandato sostenuta da Io Sud e da pezzi di Fratelli d’Italia e Lega. La sfidano Massimo Bellini, ex vicesindaco dell’amministrazione Guido, ed Ernani Favale, candidato dell’area progressista.

A Caprarica di Lecce torna invece Paolo Greco con “Caprarica Viva”, dopo l’esperienza regionale con Decaro Presidente. Contro di lui in corsa Simona Longo e Alessandro Montinaro. Sono finiti i tempi delle candidature uniche.

Partita apertissima anche a Corigliano d’Otranto, dove torna l’ex sindaca Ada Fiore contro Emanuela Costantini, espressione della continuità amministrativa, e Andrea Coccioli con la civica “Per Corigliano”.

A Porto Cesareo Fratelli d’Italia e una civica sostengono la sindaca uscente Silvia Tarantino, sfidata da Francesco Schito.

Sfida secca a Racale tra il sindaco uscente Antonio Salsetti, sostenuto dal centrosinistra, e Alessio Parata per il centrodestra.

A Ruffano corre una sola lista con Antonio Rocco Cavallo unico candidato sindaco, così come a Martano, dove Fabio Tarantino punta al terzo mandato senza avversari.

A Castro la docente Nadia Vizzi rappresenta la continuità dell’amministrazione uscente e sfida Luigi Coluccia dopo la crisi politica che aveva fatto cadere il governo cittadino.

A Calimera l’ex maggioranza si è completamente sgretolata: il sindaco uscente Gianluca Tommasi affronta l’ex vicesindaco Giuseppe Mattei, sostenuto dal centrodestra unito, e Virginia Panese per il centrosinistra.

Corsa a quattro a Cutrofiano, dove il sindaco uscente Luigi Melissano cerca la riconferma contro Oriele Rolli, Elena Ligori e Giovanni Russo.

A Gagliano del Capo il sindaco uscente Gianfranco Melcarne affronta Riccardo Monteduro, che ha riunito l’intera opposizione.

A Uggiano la Chiesa ritorna l’ex sindaco Salvatore Piconese contro il vicesindaco uscente Luca Leo.

Sfide politicamente pesanti anche a Melpignano, dove Valentina Avantaggiato, sostenuta anche da Sergio Blasi, affronta Salvatore Colazzo, vicino all’area di Ivan Stomeo, e a Presicce-Acquarica, dove Paolo Rizzo prova a confermarsi contro Giacomo Palese sostenuto dal centrodestra. A San Pietro in Lama il sindaco uscente Vito Mello sfida Antonio Liguori, mentre ad Arnesano Emanuele Solazzo cerca il terzo mandato contro Anna Solazzo, espressione di una parte della maggioranza uscente alleata con la minoranza.

Chiude il quadro Sogliano Cavour con una corsa a tre tra Giuseppina Nuzzaci, Angelo Polimeno e Vincenzo Zuccaro. Ventuno Comuni, decine di liste civiche e partiti in ordine sparso, alleanze saltate e regolamenti di conti interni: il Salento ridisegna oggi i propri equilibri politici partendo dalle urne e da una partecipazione che, almeno nelle prime ore di voto, mostra segnali di crescita.