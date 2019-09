LECCE – Sergio Blasi, il consigliere più votato in assoluto nelle scorse regionali, dall’alto delle sue 16 mila preferenze, dà l’alt agli anti-Emiliano. Proprio lui che al presidente della Regione Puglia non ha risparmiato bacchettate in varie occasioni e che ha dovuto ingoiare il rospo di non esser stato nominato assessore, oggi spiega che è inutile fare la guerra, perché il braccio di ferro innescato dai dissidenti rischia di far cadere tutto il centrosinistra. Il fondatore della Notte della Taranto teme l’aria di destra che si comincia a sentire e certi sondaggi che pronosticano una vittoria del centrodestra unito. Dario Stefano, Fabiano Amati, Elena Gentile e Leo Palmisano, dunque, devono mettersi l’anima in pace per il bene del centrosinistra, secondo Blasi. “Chi è in campo per le primarie vuole costringere il presidente della Puglia a scendere a patti. Inutile perdere tempo a negoziare con Emiliano. La partita dev’essere contro il centrodestra”.

Sergio Blasi invita tutti i colleghi di coalizione a difendere quello che di buono è stato fatto per 15 anni, al netto dei tanti problemi ancora da risolvere. “Non possiamo andare indietro di 20 anni – continua Blasi – Se il centrosinistra si spacca, non c’è più storia. Le primarie difficilmente si faranno: ci credo poco. Con tutti i difetti che possono esserci, il centrosinistra ha il merito di aver consegnato una Puglia migliore ai suoi elettori”. Poi, il consigliere regionale del Pd si esprime anche sul tormentone di questi giorni: allearsi o no con il Movimento 5 Stelle? “L’alleanza con il movimento5 Stelle non so se sia plausibile o meno in Puglia. Ma con quale corrente di questo partito ci alleiamo? Con Conte, con Laricchia o Trevisi? Sono strani. A me piace il Movimento 5 Stelle di Trevisi: ho votato tutte le leggi in materia ambientale proposte da lui, ma questo solo perché erano norme copiare da me, come il registro energetico. Sono vecchie idee mie (attuate a Melpignano tanti anni fa). Ho votato la proposta di Trevisi perché indirettamente votavo me. Certamente, con lui si può lavorare”.