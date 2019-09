BARI – É stato Michele Emiliano il primo a tifare per l’accordo del Pd con il Movimento 5 Stelle, già cinque anni fa, offrendo agli attivisti Assessorati importanti come quello all’Ambiente. Loro decisero di restare all’opposizione, proprio come avvenne con Bersani a livello nazionale: un rifiuto netto. Oggi tutto è cambiato e anche se i pentastellati pugliesi rifiutano qualsiasi accordo, mettendo in luce la differenza dei due sistemi elettorali, per Emiliano (che ha sempre elogiato Conte) si può ancora fare. Il presidente della Regione ha sempre detto di aver lavorato bene con Conte, ma potrebbe riuscire anche con Antonella Laricchia? Difficile.

Nel centrodestra attaccano: “Il presidente Michele Emiliano è impegnato in commenti sul presente e sul futuro dell’alleanza Pd-M5S – spiegano con una dichiarazione congiunta i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e Direzione Italia (Erio Congedo, Ignazio Zullo, Luigi Manca, Renato Perrini e Francesco Ventola) – Rivendica la lungimiranza della sua apertura ai grillini pugliesi ed è chiara la sua intenzione di voler presentarsi alle Regionali 2020 in una alleanza sulla scorta di quella nazionale. Parla di sofferenza sfruttata dalle destre per fini elettorali e dimentica le sofferenze dei cittadini pugliesi a partire da quelle per una sanità all’altezza dei bisogni, da quelle degli agricoltori schiacciati dal dramma Xylella e gelate e dagli intoppi burocratici e amministrativi del PSR oppure quelle ambientali alle prese con il caos nella gestione del ciclo dei rifiuti. Ancora una volta la sua priorità non è l’attenzione ai problemi dei cittadini e del territorio ma all’opera di reclutamento a sinistra, a destra e ora anche nel mucchio indefinito del M5S. D’altronde creare una grossa coalizione in Puglia è l’ultima scialuppa di salvataggio a cui aggrapparsi per affrontare quelle sofferenze da lui stesso create. Con buona pace della Puglia e dei pugliesi, gli unici a fare le spese di queste acrobazie politiche”.

Caustico anche il presidente del gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo: “’C’eravamo tanto… odiati’, ma evidentemente basta un lieve profumo di potere per far scoppiare l’amore tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. In Puglia, assistiamo sbigottiti (e un po’ divertiti, lo ammettiamo) allo spettacolino di alcuni esponenti dei nuovi alleati: tra i consiglieri Conca e Amati, infatti, fino a poco tempo fa, volavano anche ‘paroloni’ in aula consiliare così come nelle Commissioni. Hanno fatto volare gli stracci più volte, offendendosi anche pesantemente, ma l’idea di tornare al governo del Paese ha cancellato ogni rancore nel giro di pochi giorni. “Scurdammoce o passato”, si saranno detti, brindando al futuro. Ci fanno sorridere, però, quando ci tengono a sottolineare che in Puglia non esiste alcuna possibilità di accordo… come se un’affermazione bastasse ad eliminare ‘la macchia’ del peccato originale: l’accordo con i tanto odiati partiti! Ormai, il M5S non ha nulla di diverso dai partiti tradizionali e i grillini dovranno avere il coraggio di ammetterlo, togliendosi le vesti dei duri e puri e iniziando a parlare un linguaggio di verità ai cittadini”.