Condominio senz’acqua per giorni: famiglia denuncia: “Mancato intervento perché amministratore non lavora il sabato”

SQUINZANO (Lecce) – A Squinzano esplode il caso di un condominio rimasto privo di fornitura idrica. Dopo il sopralluogo del gestore del servizio, il problema sarebbe stato ricondotto all’impianto interno dello stabile. Il legale di una famiglia: “Intervento possibile già il sabato, ma rinviato al lunedì per indisponibilità dell’amministratore”.

Un intero condominio sarebbe rimasto senza acqua potabile a causa di un guasto non riconducibile alla rete pubblica, ma all’impianto interno dello stabile. È quanto emerge da una segnalazione urgente inviata dal legale di una famiglia residente nell’immobile, che denuncia una situazione definita “gravissima” sotto il profilo igienico-sanitario.

Secondo quanto riferito nella comunicazione, nella giornata di venerdì una squadra tecnica del gestore idrico avrebbe effettuato un sopralluogo presso lo stabile, accertando l’assenza di acqua per tutte le unità abitative. I tecnici avrebbero escluso problemi sulla rete pubblica, individuando invece la causa nell’impianto condominiale.

La circostanza più delicata riguarda però il mancato intervento immediato. Sempre secondo la ricostruzione del legale, i tecnici si sarebbero dichiarati disponibili a presenziare già nella giornata di sabato all’intervento di ripristino, così da consentire alle maestranze incaricate dall’amministrazione condominiale di operare con il necessario supporto tecnico. L’amministratore, tuttavia, avrebbe rifiutato tale soluzione, rinviando ogni attività al lunedì successivo in quanto il sabato non è lavorativo.

Una scelta che, secondo la famiglia interessata, avrebbe comportato il protrarsi dell’emergenza per ulteriori due giorni, lasciando i residenti privi di acqua potabile durante il fine settimana. La situazione sarebbe particolarmente grave perché nel nucleo familiare vi sarebbero anche soggetti con patologie respiratorie documentate, già in passato esposti a disagi abitativi e condominiali segnalati formalmente.

Il legale della famiglia riferisce inoltre di aver tentato un confronto diretto con l’amministratore, chiedendo la disponibilità a un incontro in presenza anche con il proprio assistito, ma senza ottenere adesione.

Nella diffida inviata agli interessati, il professionista contesta una condotta ritenuta gravemente negligente, richiamando i doveri di diligenza, custodia e vigilanza sulle parti comuni. Viene inoltre sollecitato l’intervento dell’ente proprietario dell’immobile, affinché si attivi anche in via sostitutiva per garantire il ripristino della fornitura idrica e la tutela dell’abitabilità degli alloggi.

La famiglia si riserva ora ogni iniziativa in sede civile e penale, oltre alla segnalazione alle autorità sanitarie e amministrative competenti.

Al momento, non risultano note eventuali repliche ufficiali da parte dell’amministrazione condominiale o degli altri soggetti coinvolti.