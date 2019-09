PUGLIA – La situazione nel centrosinistra continua ad essere tesa, come anche nella coalizione avversaria. Domani il Pd si riunisce per il tavolo politico regionale. In tempi non sospetti annunciammo la possibilità di una nuova discesa in campo di Dario Stefano per la corsa alla Presidenza della Regione: gli anti-Emiliano lavorano su questa ipotesi, cercando di raggiungere un accordo con Elena Gentile, che si è detta disponibile a correre nelle primarie contro il governatore uscente. Poi, c’è anche Fabiano Amati tra i disponibili. Ci sarebbe, pure, un quarto candidato alla presidenza della Puglia: è il sociologo Leo Palmisano, che per i contestatori del presidente uscente però non sarebbe così avverso al governatore. Blasi, Bellanova, Risi, Stefano e tanti altri nel Salento vogliono archiviare la stagione di Michele Emiliano e per questo sono pronti a tutto, anche a proporre un’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Ancora una volta Renzi potrebbe dominare la scena pugliese con un coup de théâtre, come quello che non fa dormire più sonni tranquilli al premier Conte.

Gli occhi dei seguaci di Dario Stefano sono puntati sull’edizione 2019 della Leopolda, dal 18 al 20 ottobre potrebbe arrivare il colpo di cannone sulla ricandidatura di Michele Emiliano. Renzi potrebbe proporre il suo candidato: qualcuno pensa che potrebbe essere Stefano, ma in campo ci sono anche Elena Gentile e Fabiano Amati. Chi non è entrato nel nuovo soggetto renziano “Italia Viva”, comunque resta in contatto con il capo di quella che era una corrente del Pd in attesa di istruzioni. Così i renziani possono lavorare dentro e fuori dal Pd per raggiungere i loro obiettivi.

IL BRACCIO DI FERRO NEL CENTRODESTRA

Intanto nel centrodestra il braccio di ferro tra Lega e Fratelli d’Italia (soprattutto i fittiani) continua per individuare un candidato in grado di contrastare la popolarità di Michele Emiliano. Mentre la Lega continua a offrire nomi che possono essere graditi a tutti sul tavolo della coalizione, dopo aver proposto Nicola Porro (che non avrebbe accettato), Altieri e Casanova, ne sono stati proposti altri (ad esempio giornalista Giorgino del Tg1), il partito di Giorgia Meloni continua a insistere su Raffaele Fitto. Il centrodestra non riesce a trovare un punto d’incontro. Circola addirittura la voce che Adriana Poli Bortone possa candidarsi alla presidenza della Regione Puglia con la Fiamma Tricolore. Tra le voci dei maligni anche una voglia fortissima di candidarsi da parte di Andrea Caroppo, tanto da rischiare la rottura con la Lega. Solo il tempo potrà dirci se queste indiscrezioni diventeranno realtà. Intanto il centrodestra naviga in acque insidiosissime, col solito rischio di sprofondare nel mare delle divisioni e dei vecchi rancori.