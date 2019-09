NARDÒ – Dopo cinque anni, Dario Stefano è ancora contro Michele Emiliano e sta incontrando tutti i suoi amici in giro per il Salento per chiedere la testa del governatore in carica con un gruppo il più folto possibile, con un occhio puntato su quello che fa Renzi. Il senatore leccese potrebbe essere il nome da proporre in alternativa all’attuale governatore pugliese. Nel Comune di Nardò Marcello Risi ha perso per una manciata di voti e non perdona al presidente della Regione Puglia il flirt con Pippi Mellone, l’acerrimo avversario proveniente dalla destra di AN. Parte la corsa per le prossime elezioni comunali, quelle della primavera 2021, ma prima ci sono le regionali per cercare di dare una lezione a Michele Emiliano. Domani si terrà un’assemblea aperta dell’Associazione Nardò Liberal (presidente è Marcello Risi) non mancheranno i riferimenti alle elezioni regionali del 2020 (Nardò Liberal è apertamente schierata contro la riconferma di Michele Emiliano).

L’appuntamento è per venerdì 27 settembre, alle ore 18, al Chiostro dei Carmelitani (Corso Vittorio Emanuele II). Il programma prevede il contributo di personalità della società civile: Maria Luisa Tacelli (docente universitaria), Giuseppe Spenga (titolare di attività commerciale), Livio Romano (scrittore), Francesco De Simone (dottore in scienze storiche). Interverranno il senatore del Partito Democratico Dario Stefàno, il presidente dell’associazione Nardò Liberal, Marcello Risi, e i rappresentanti cittadini dei partiti politici e della associazioni. Presiederà il consigliere comunale Roberto My. La controffensiva si sta preparando con molta attenzione: bisogna decidere se sostenere Elena Gentile e se chiedere a Renzi di interferire con le scelte del pugliesi chiedendo la testa di Emiliano.

Intanto i renziani si sono portati via tre milioni di rimborsi elettorali previsti dalla legge con la fuoriuscita dal Pd in Parlamento e non è escluso che più in là si organizzino sul territorio pugliese: una bella mazzata per i dem. La guerra è a tutto campo e anche le mosse di Roma contano sullo scacchiere delle elezioni regionali: Emiliano ha tanti amici, anche a destra, ma pure tanti nemici che si stanno coalizzando. Tra le varianti per detronizzare Emiliano ci sarebbe anche l’alleanza pugliese con il Movimento 5 Stelle. I nemici di Emiliano vorrebbero lusingare i pentastellati offrendo sul piatto la neutralizzazione elettorale dell’attuale governatore in carica in cambio di una corsa uniti. Si sa che il presidente della Puglia non ha nessun interesse ad allearsi nella fase elettorale con il Movimento di Grillo, perché farebbe perdere forza ai suoi alleati di centrodestra: lui punta a sedurre i pentastellati dopo le elezioni, tutt’al più!

GLI EVENTUALI SFIDANTI

Intanto i nemici di Emiliano si organizzano per le eventuali primarie, che non si sa ancora se si faranno. I possibili sfidanti sono Elena Gentile, Fabiano Amati e Leonardo Palmisano, sociologo ex Sel, che in serata presenta un libro a welab, Coworking in viale della Libertà: “Nessuno uccide la morte”, la seconda avventura del bandito più scorretto, più ricercato e più leale della letteratura italiana. Il bandito Mazzacani è un antieroe con molte macchie e poche paure, protagonista di una serie noir anticonvenzionale, ironica e cattiva.

L’esordio alla narrativa di Leonardo Palmisano è stato con “Tutto torna. Il primo caso del bandito Mazzacani” (2018, Fandango edizioni). Il sociologo è uno dei giornalisti d’inchiesta più talentuosi del Paese, ha da poco concluso la trilogia sugli sfruttati iniziata con “Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra capolarato e sfruttamento” (2015, Fandango edizioni), continuata con “Mafia caporale” del (2017, Fandango edizioni) e conclusa con “Ascia nera” (2019, Fandango edizioni). Leonardo Palmisano. Scrittore e sociologo attualmente collabora con il blog sulromanzo.it e presiede la cooperativa editoriale Radici Future Produzioni.