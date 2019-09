BARI – Si faranno o non si faranno? Nel centrosinistra regna il dubbio amletico sulle primarie, mentre Michele Emiliano viaggia spedito per tutta la Puglia, in continua campagna elettorale. “C’entra il futuro”, movimento di ex renziani, in cui spiccano i nomi di Fabiano Amati, Pentassuglia, Cera e Blasi, è disponibile a scendere in campo con uno dei suoi big. “Io ho dato la mia disponibilità, ma non significa che sono in campo – spiega Amati – Bisogna capire se, quando e come si faranno le primarie”. Stessa posizione di Elena Gentile, che potrebbe essere in partita con tanti ma e se. “Al momento non è chiaro se si faranno – afferma il consigliere regionale Ernesto Abaterusso – Molti sfiderebbero Emiliano per un po’ di visibilità, ma si sa che lui stravince”. Poi, c’è chi vorrebbe evitare le primarie e mettere in discussione il nome del candidato uscente: si tratta di Sinistra Italiana, la Giusta Causa e renziani come Dario Stefano. Solo Palmisano ha ufficialmente messo in campo la sua candidatura contro il presidente della Regione uscente.

INTANTO NASCE LA GRANDE LISTA CENTRISTA PER SOSTENERE EMILIANO

Le scissioni non contano quando bisogna farsi eleggere in una competizione difficilissima. Così Udc e scissionisti di Mario Romano rischiano di ritrovarsi di nuovo insieme nella stessa lista: in Puglia Popolare. Mario Pendinelli, Giancarlo Marinaci e Federica Esposito (in quota Udc di Totò Ruggeri) si potrebbero nella stessa lista con gli scissionisti Mario Romano (Voce Popolare). Sarebbe una sfida nella sfida: chi vince ottiene la sua vendetta. Nella stessa lista ci sarà il candidato di punta di Massimo Cassano a Lecce, Luigi Mazzei. Ma accetterà di tenere nella stessa lista un’insidia come Pendinelli, che la scorsa volta ha totalizzato 6 mila voti? Se tutti decidessero di confluire, la lista supererebbe agevolmente lo sbarramento del 4 per cento. Con Puglia Popolare correrebbero il segretario provinciale di “+Europa”, Andrea Salvati, i socialisti di Donato Pellegrino e “Italia in Comune”, che a Lecce è rappresentata da Gigi Rizzo e Abbaticchio.