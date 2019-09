LECCE – Forza Italia resiste, nonostante i numeri e i sondaggi: chi è dentro è sicuro che arriveranno tempi migliori. Intanto si registrano nuovi riposizionamenti: arriva Antonio Buccoliero tra i berlusconiani. Durante la processione di Sant’Oronzo il politico che ricopre una posizione al vertice dei carabinieri era a fianco a Gaetano Messuti, il leader di Sentire Civico che da poco è diventato responsabile nazionale dei movimenti civici di Forza Italia. L’avvocato leccese è uno di quelli che hanno deciso di sbarcare tra i forzisti nel momento più buio del partito, quando era in corso una scissione. Il coordinatore D’Attis ha lavorato per molto tempo all’ingresso di Buccoliero, che alle scorse politiche era tra i papabili nella lista della Lega per la corsa al Parlamento, perché vuole una lista per le regionali forte e in grado di tenere testa ai leghisti. Antonio Buccoliero con Vincenzo Barba dovrebbero scendere in campo alle regionali. Messuti, invece, non sembra convinto di partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

Intanto, anche a Nardò le cose cambiano: l’ex sindaco Antonio Vaglio entra in Forza Italia Nardò. Dopo Paola Mita un altro uomo abbandona il sindaco Pippi Mellone. La coordinatrice di Forza Italia Nardò gli dà il benvenuto: “Complimenti ad Antonio per l’ iniziativa! E benvenuto! Mentre dalla maggioranza si precipitano a fare vignette l’opposizione cresce e gli rimanderà a casa presto, molto presto!

State mettendo a soqquadro una città

Ma i cittadini non dimenticano”.

LA SCISSIONE NON PREOCCUPA I FORZISTI

Paride Mazzotta ripete ai suoi che la scissione totiana è un fuoco di paglia e che in Puglia è seguito da un piccolo gruppo, poco preoccupante. Per ora De Benedetto, Nitto e Riccardo Monteduro sono gli aderenti della provincia di Lecce più in vista che hanno aderito a “Cambiamo”. Ma cosa c’è dietro a un movimento di questo tipo? Davvero sì è così ingenui da non capire che un partito nazionale ha dei costi proibitivi e farlo affermare sarebbe un’impresa incredibile? Fitto, Alfano e Fini erano personalità politiche ancora più forti e radicate di Toti eppure non sono riusciti a mettere i piedi un partito che stesse su da solo. Fitto ha dovuto rifugiarsi in Fratelli d’Italia per non essere cancellato dalla scena politica. Dunque, dietro a Toti qualcuno pensa che ci sia un piano, un accordo con Salvini che poi implica nelle competizioni come quella che ci sarà in Puglia di riservare nelle liste della Lega qualche posto ai totiani. L’obiettivo sarebbe, secondo queste indiscrezioni, di indebolire Forza Italia per rendere più forte l’asse Salvini-Meloni. Giovanni Toti si sarebbe garantito così anche il sostegno per il secondo mandato al governo della Liguria.