“Non c’è alcun rischio che l’UDC e gli Scissionisti di Mario Romano possano ritrovarsi insieme nella stessa lista: PUGLIA POPOLARE”.

È questo il commento del Coordinatore Provinciale Gigi De Leo dopo quanto riportato dal nostro giornale, che ha raccolto le indiscrezioni più che fondate che circolavano in questi giorni. Ma nonostante più di qualche centrista voglia la lista unica e la cosa sia gradita anche al senatore Massimo Cassano, il Movimento Politico “VOCE POPOLARE” non ci sta. Le ragioni sono chiare: a Lecce ci potrebbe essere un solo eletto, che in caso di vittoria di Emiliano otterrebbe un Assessorato o un incarico lasciando libero il posto al primo dei non eletti. Insomma, due personalità si possono accontentare (Mazzei e Romani), ma tre sono troppe. Non c’è posto per il suffragato Mario Pendinelli.

“Il Coordinatore Regionale o il Coordinatore Provinciale del Movimento ‘Puglia Popolare’, con il quale abbiamo stipulato un patto federativo, avrebbero dovuto parteciparci di questa decisione – spiega il coordinatore provinciale Gigi De Leo ragionando su di un possibile accordo con l’Udc di cui lui è all’oscuro –

Vero è che si tratta di un maldestro tentativo da parte dell’UDC, il cui partito, non potendosi presentare in maniera autonoma in una competizione elettorale per mancanza di consensi, cerca di utilizzare al meglio il simbolo, per trattare eventuali candidature in qualche lista, sapendo che, per quanto ci riguarda, non ci sono le condizioni per avviare un percorso comune. Continuare a parlare di scissionisti, con riferimento a coloro che hanno scelto di uscire dall’UDC è un errore, perché non sono le idee che portano alla scissione, proprio perché riconducibili alla stessa matrice culturale, piuttosto sono stati l’indirizzo e l’applicazione di queste che hanno condotto alla rottura.

Ciò spiega la scelta di costituire un nuovo soggetto politico “VOCE POPOLARE”, proprio per ridare una speranza a quanti hanno ancora passione civile e che si sono allontanati dalle attuali formazioni politiche sempre più orientate verso forme verticistiche e leaderistiche.

Nel mentre diversi responsabili di partito sono abituati ad operare le scelte senza alcun tipo di consultazione, “VOCE POPOLARE ” ha inteso e intende percorrere la strada della condivisione, del dialogo, prima di pervenire a qualsiasi decisione.

Non siamo interessati alla lotteria dei nomi che denota poco rispetto delle persone, quello che a noi interessa è sapere in quale direzione andare e soprattutto conoscere idee e programmi.

Non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, siamo consapevoli del nostro valore, potendo annoverare tra i nostri soci fondatori, il Consigliere Regionale Mario Romano, il Consigliere Provinciale Massimiliano Romano e diverse amiche e amici che siedono nei consigli Comunali.

Sono risorse umane che vogliamo valorizzare e che ci danno la forza per continuare a lottare per affermare sempre di più i principi della democrazia partecipata”.