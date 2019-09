LECCE – Dopo quasi tre anni, il colonnello Giampaolo Zanchi, comandante provinciale dei carabinieri di Lecce, lascia il Salento. Insediatosi il 5 settembre 2016, il colonnello Zanchi è stato il più giovane comandante provinciale che il territorio abbia mai avuto al comando degli uomini della Benemerita.

Durante il suo comando, dal 2016 al 2019, sono state messe a segno tutta una serie di attività che sapientemente è riuscito a dirigere con la sua esperienza, umiltà e spessore professionale di giovane investigatore ma “di altri tempi”, inanellando – uno dietro l’altro – risultati operativi degni di nota che hanno contribuito a rendere il Salento più sicuro e che lasciano ben sperare per il futuro di questa magnifica e splendida terra.

Numerose ed importanti le operazioni portate a termine sotto il comando del colonnello Zanchi, a contrasto dei reati – spesso maturati in contesti collegati con la criminalità organizzata e con la Sacra Corona Unita – inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, le rapine, l’usura, le estorsioni, i furti, il traffico di medicinali dopanti, la commercializzazione di vino contraffatto, la riduzione in schiavitù e lo sfruttamento della prostituzione nonché la cattura dei responsabili dei due omicidi di mafia del boss casaranese Tommaso Montedoro e del giovane Mattia Capocelli.

Tra i blitz degni di nota, l’operazione “Staffetta”, “Serpe”, “Coltura”, “Twilight”, “Diarchia”, “Nigeria”, “Contatto”, “Alì Babà”, “Orione”, “Labirinto”, “Var Bay”, “Amici miei”, “Short Message”, “Tornado”, “Barbapapà” e “Ghost Wine”.

Durante il periodo in cui il colonnello Giampaolo Zanchi ha retto il comando provinciale carabinieri di Lecce, l’attività info-investigativa svolta dell’Arma ha consentito di contribuire in maniera determinante allo scioglimento dei consigli comunali di Parabita (blitz “Coltura”), Sogliano Cavour (“Contatto”) e Surbo, mettendo in luce interferenze della criminalità organizzata locale nelle rispettive amministrazioni comunali. Oltre che a consentire al Prefetto di Lecce di chiedere ed ottenere l’invio della commissione d’inchiesta nei comuni di Carmiano e Scorrano (blitz “Tornado”) ed emettere interdittive antimafia nei confronti di ditte collegate, direttamente o indirettamente, con la criminalità organizzata.

Da sottolineare, ancora, la particolare attenzione dell’Arma dei Carabinieri e del colonnello Zanchi verso la tutela dei lavoratori e il contrasto ad ogni forma di sfruttamento degli stessi, attraverso la recente costituzione di una apposita “task force anticaporalato” che, dal giorno della sua istituzione (1.6.2019) ad oggi – grazie anche al contributo dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Lecce – ha operato 2 arresti e 11 denunce a piede libero con 27 sanzioni amministrative elevate per un totale di 93.000 euro e 1 sequestro amministrativo di 900.000 euro.

Durante il comando del colonnello, inoltre, sono state inaugurate la Compagnia carabinieri di Gallipoli e la stazione carabinieri di Bagnolo del Salento, quest’ultima realizzata in una ex scuola materna di proprietà comunale, che ha consentito al paese di non perdere il suo presidio di sicurezza e legalità. E la festa dei carabinieri, che ogni anno si celebra il 5 giugno, è tornata ai fasti di un tempo, nella bellissima e suggestiva piazza Duomo di Lecce.

Infine i “numeri” – 21.214 le persone denunciate, 2.663 quelle arrestate – che confermano confermano come l’attività preventiva e repressiva espressa dai carabinieri del colonnello Zanchi in questi anni abbiano contribuito a ridurre in maniera determinante l’indice di delittuosità della provincia, proprio attraverso una più incisiva, oculata e strategica attività di controllo del territorio.

Archiviata l’esperienza salentina con un “arrivederci”, perché – come lo stesso ha dichiarato commosso davanti agli amici e alle istituzioni locali “porterò il Salento nel cuore”, Zanchi assumerà il comando del 12° Reggimento carabinieri “Sicilia”. Al suo posto, a giorni, arriverà il nuovo comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Paolo Dembech: ad entrambi porgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro.