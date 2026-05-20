“Le violenze invisibili”: il 22 maggio a Palazzo Celestini e Palazzo De Pietro il forum regionale di Ondif

LECCE – Venerdì 22 maggio, Palazzo dei Celestini (sessione mattutina) e Palazzo De Pietro (sessione pomeridiana) ospiteranno il Forum regionale di Ondif (Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia), con la partecipazione di relatori di rilievo nazionale provenienti dal mondo della magistratura, dell’avvocatura e delle professioni sociosanitarie.

Organizzata da Ondif Puglia con la sezione territoriale Ondif di Lecce, il patrocinio della Provincia di Lecce e della Consigliera di Parità, la giornata di studi accenderà i riflettori su tema di straordinaria attualità e delicatezza, “Le violenze invisibili: le allegazioni e l’accertamento nel processo”, offrendo un’importante occasione di confronto interdisciplinare sul difficile equilibrio tra tutela, prova e riconoscimento delle forme più complesse di violenza.

L’evento, infatti, nasce dall’esigenza sempre più avvertita, nel panorama giuridico e sociale contemporaneo, di approfondire quelle forme di violenza che spesso non lasciano segni immediatamente visibili, ma che incidono profondamente sulla dignità, sull’equilibrio psicologico e sulla libertà della persona.

Violenza psicologica, economica, domestica e sessuale rappresentano oggi una delle sfide più complesse per il sistema giudiziario, chiamato a confrontarsi con dinamiche relazionali spesso difficili da ricostruire e con la necessità di trovare un punto di equilibrio tra tutela effettiva delle vittime, garanzie processuali e corretto accertamento dei fatti.

Il Forum Regionale Ondif Puglia si propone proprio come uno spazio di riflessione qualificata e multidisciplinare, nel quale magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, criminologi e professionisti del settore possano dialogare sui criteri di valutazione della prova, sugli strumenti di indagine e sul ruolo delle competenze tecniche nei procedimenti caratterizzati da allegazioni di violenza. Nel corso del Forum, inoltre, sarà affrontato anche il tema degli uomini maltrattanti, nella prospettiva criminologica e trattamentale, con l’obiettivo di offrire una lettura ampia del fenomeno della violenza nelle relazioni affettive e familiari.

La giornata di studi si articolerà in due sessioni. La prima, a partire dalle ore 9, è in programma nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini. Dopo la registrazione dei partecipanti, il Forum sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente della Provincia di Lecce, della consigliera di Parità della Provincia di Lecce Antonella Pappadà, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce Antonio Tommaso De Mauro, della responsabile regionale Ondif Puglia Claudia Romanelli e della presidente Ondif Lecce Paola Gatto, che introdurrà e modererà la prima parte dei lavori.

Spazio, quindi, alle relazioni di Cinzia Mondatore, presidente facente funzioni II Sezione Tribunale Civile di Lecce, “Le diverse forme di violenza di genere”; Luigi Scaringello, psicoterapeuta, “La violenza psicologica”; Maria Grazia Zecca, Ondif Lecce, “La violenza economica”.

I lavori proseguiranno dalle 11 alle 13, con gli interventi di Annunziata Cerbone Bajardi, componente della Scuola Centrale Ondif, “La violenza sessuale”; Elio Serra, psichiatra, “Il ruolo del CTU psichiatra nella valutazione della violenza”; Vittoria Petronella, sostituta procuratrice presso la Procura del Tribunale di Roma, “Le strategie delle indagine e la costruzione della prova”. Introduce e modera l’avvocata Claudia Romanelli.

Dopo la pausa, dalle ore 15, la sessione pomeridiana del Forum si svolgerà nell’Aula Primo Tondo di Palazzo De Pietro, con i contributi di Monica Velletti, presidente della IX Sezione Tribunale Civile di Roma e Federica Palumbo, psicologa CAV Dafne/Il Melograno, su “La valutazione del rischio nelle violenze invisibili: allegazioni ed indizi”. Introduce e modera l’avvocata Marilena Lanzellotto.

A seguire, l’approfondimento su “Violenza domestica e misure di protezione nei confronti delle vittime vulnerabili” con Carla Spagnuolo, sostituta procuratrice presso la Procura del Tribunale di Bari e su “Chi sono gli uomini maltrattanti”, con Francesca Garbarino, criminologa clinica e vicepresidente CIPM. Introduce e modera l’avvocata Annalisa Marigliano. Le conclusioni della giornata sono affidate a Francesco Menditto, già procuratore capo della Repubblica di Tivoli.

Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, l’evento rappresenta un importante momento di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori del diritto, in un contesto normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione, nel quale la capacità di leggere correttamente le dinamiche relazionali diventa sempre più centrale.