COPERTINO (Lecce) – “Inutili le polemiche, soprattutto quando si tenta così di giustificare una vistosa gaffe. Le parole sono sempre importanti ed anche i simboli, per quanto da soli questi non siano sufficienti. Spiace non aver avuto il tempo di parlare in Consiglio delle azioni già poste in essere: il tempo, si sa, è tiranno.

La panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, è posta in Piazza del Popolo dal 2017, segno di una sensibilità che deve essere alimentata ogni giorno, anche visivamente. – afferma Sandrina Schito, sindaco di Copertino – Quella panchina rossa è, al contrario, il simbolo di un impegno che la comunità tutta vuole assumere su di sé, per tenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere, ma non di soli atti simbolici è fatta la nostra azione politica.

Pochi mesi fa, infatti, il Comune di Copertino ha partecipato, in rete con altri partner istituzionali ed enti del Terzo Settore, all’avviso promosso dalla Regione Puglia “Discrimination Free”, ottenendo un finanziamento pari a 150 mila euro, attraverso il quale verrà attivato un percorso formativo i cui destinatari saranno proprio le donne vittime di violenza o in situazioni di fragilità. Le destinatarie dell’intervento – prosegue la Schito – saranno formate come fioriste: un progetto a cui abbiamo partecipato fin dalla sua fase ideativa, allo scopo di coinvolgere le realtà del settore florovivaistico del nostro territorio, che hanno formalmente aderito alla rete e messo a disposizione le proprie competenze per realizzare i tirocini.

Abbiamo voluto – conclude il sindaco Schito – inoltre, mettere a disposizione dell’intervento un immobile confiscato alle mafie, quello di Piazza della Resistenza, nel quale potranno essere svolte alcune delle attività laboratoriali previste. Non solo spot, dunque, ma scelte e azioni.”