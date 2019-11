LECCE/ NOVOLI/ MARTANO – Un furto tentato e due riusciti, ma dal bottino misero. È il bilancio della notte di furti andata in scena tra Lecce, Novoli e Martano, dove alcuni malviventi hanno preso di mira uno storico negozio leccese, una pizzeria ed un’area di servizio già colpita anche nel recente passato.

In città, i ladri hanno tentato di svaligiare il negozio di articoli per parrucchieri “Tana”, che sorge lungo viale Otranto. Dopo avere mandato in frantumi la porta a vetri d’ingresso, i banditi avrebbero avuto il tempo soltanto di darsi alla fuga perché disturbati dall’allarme. Sul caso indagano gli agenti di polizia.

Ha fruttato appena 50 euro in monetine invece il furto messo a segno nella notte a Novoli, ai danni di una pizzeria in via Sicilia. Forzata una finestra, i ladri si sono dileguati con i pochi spicci contenuti nel registratore di cassa. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche le guardie giurate della “Velialpol”.

Il terzo furto è stato messo a segno ai danni della “Total” che sorge sulla Martano – Soleto: dopo avere infranto una vetrata con un masso, i malviventi hanno asportato pacchi di sigarette ed altra merce dagli scaffali, per poi dileguarsi quando sul posto sono intervenute le guardie giurate di un istituto di vigilanza privato. I banditi – almeno quattro persone, tutte incappucciate – sono fuggiti a bordo di una Bmw station wagon.