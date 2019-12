BARI – Ieri la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha annunciato che il candidato presidente del centrodestra in Puglia è Raffaele Fitto. Alla notizia, la Lega e Forza Italia hanno subito preso le distanze dalla decisione. Michele Emiliano ha parlato di ritorno al passato del centrodestra e ha evocato un “derby Bari-Lecce”. Per Antonella Laricchia, capogruppo regionale pentastellata, si sta tentando di ignorare il Movimento 5 Stelle Puglia per paura. “Siamo la prima forza politica della Regione – ha affermato-

Io ritengo che invece la partita a questo punto sarà tra chi ha già amministrato e tanti danni ha fatto in questi anni, Fitto ed Emiliano appunto, e la novità del MoVimento 5 Stelle, che non è mai stato alla guida di questa Regione.

La strategia di destra e sinistra in Puglia è chiara: fingere che il M5S non esista. Per loro siamo il terzo incomodo che li ha sempre SMASCHERATI sui vitalizi dei consiglieri regionali, sugli sprechi in sanità da cui derivano le chiusure dei reparti, sull’incapacità di spendere i fondi europei soprattutto per agricoltura e pesca, sull’illegalità nella gestione di alcuni appalti che penalizza le nostre imprese per favorire gli amici degli amici.

Come portavoce del M5S Puglia e presidente del Gruppo consiliare regionale, da anni denuncio irregolarità e mancanze, e pretendo, anche dai media, rispetto per la terza voce che noi da tempo rappresentiamo e oggi più che mai in una Regione ridotta malissimo.

Per i cittadini pugliesi infatti siamo l’unica difesa, la possibilità di una Puglia migliore oltre una sinistra, che ha dimenticato meritocrazia e trasparenza, e una destra, che in questi 5 anni è stata la migliore alleata di Emiliano, cedendo anche alla sua spartizione delle poltrone, vedi Acquedotto Pugliese, ARPAL, InnovaPuglia in primis.

IN CASA M5S, LA POLITICA SI FA PER I CITTADINI e per garantire loro servizi. Si può anche sbagliare ma le scelte non sono mai orientate a fare politica pensando a se stessi.

È la nostra storia ed è ciò che pretendiamo da tutti i candidati del M5S e della società civile che stanno condividendo questo progetto per le elezioni regionali 2020”.