Deficit sanitario, Decaro punta sull’unità di crisi per fare chiarezza ed evitare errori. FdI critica. Perruggini: “Cambio di visione”

PUGLIA – Il buco nei conti della sanità pugliese, destinato a tradursi in un aumento dell’Irpef per i cittadini, continua ad alimentare lo scontro politico. Al centro della polemica c’è la decisione del presidente della Regione, Antonio Decaro, di istituire un’Unità di crisi per il monitoraggio della spesa sanitaria, organismo che per il centrodestra rappresenta di fatto quella commissione d’inchiesta richiesta dall’opposizione per fare luce sulle cause del disavanzo, stimato in oltre 350 milioni di euro. Una misura che, secondo Fratelli d’Italia, arriva però con una gestione troppo accentrata e senza il necessario coinvolgimento delle minoranze.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, guidato dal presidente Paolo Pagliaro insieme alla vicepresidente Tonia Spina e ai consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro e Giampaolo Vietri, sottolinea come la nascita dell’organismo ricalchi una richiesta avanzata da tempo dall’opposizione regionale. Secondo gli esponenti del partito, l’obiettivo avrebbe dovuto essere quello di individuare le responsabilità che hanno portato al pesante deficit e impedire il ripetersi degli stessi errori, evitando così ulteriori ricadute sui cittadini, chiamati a sostenere il peso del disavanzo attraverso l’incremento dell’addizionale Irpef e possibili ripercussioni sui servizi sanitari e sulle assunzioni.

La critica, tuttavia, non riguarda soltanto il merito della decisione ma soprattutto il metodo adottato. Per Fratelli d’Italia il presidente Decaro avrebbe scelto di concentrare la gestione dell’intera operazione direttamente sotto la Presidenza della Giunta regionale, affidandosi a una squadra di stretti collaboratori. Una scelta che, secondo il centrodestra, finirebbe per relegare in secondo piano sia l’assessorato regionale alla Sanità sia il Dipartimento Salute, limitando inoltre il confronto istituzionale con le opposizioni e con gli stessi direttori generali delle Asl, più volte convocati dalla competente commissione consiliare senza che il dialogo si sia sviluppato nei termini auspicati.

Nella nota diffusa dal gruppo emerge anche una dura critica politica nei confronti del governatore. Gli esponenti di Fratelli d’Italia parlano di una gestione “in solitaria” delle questioni più delicate e accusano il presidente di voler affrontare la vicenda esclusivamente all’interno della propria maggioranza, evitando un confronto trasparente sulle responsabilità che hanno determinato il pesante squilibrio dei conti sanitari.

Di segno completamente diverso la valutazione dell’Associazione di categoria Welfare a Levante. Il presidente Antonio Perruggini accoglie con favore la decisione della Regione e guarda con fiducia all’arrivo del professor Ettore Cinque, indicato come figura di comprovata esperienza e protagonista del percorso che ha consentito alla Campania di uscire dal piano di rientro sanitario. Secondo l’associazione, il nuovo organismo “dovrà imprimere un cambio di passo nell’organizzazione del sistema sanitario pugliese, puntando soprattutto sul rafforzamento della medicina territoriale per contenere la mobilità passiva, una delle principali voci che incidono sul bilancio regionale”.

Per Welfare a Levante le priorità sono chiare: investire nella salute mentale, nell’assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani e persone con disabilità e nel potenziamento dell’assistenza domiciliare. Ambiti che, se adeguatamente programmati, consentirebbero di ridurre i ricoveri impropri e alleggerire la pressione sui pronto soccorso, contribuendo nello stesso tempo al contenimento della spesa sanitaria. Due letture opposte della stessa decisione, dunque, mentre sullo sfondo resta il nodo principale: riportare in equilibrio i conti della sanità pugliese e scongiurare che il prezzo del risanamento continui a ricadere sulle tasche dei contribuenti e sulla qualità dell’assistenza.