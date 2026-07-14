Dal 24 al 28 luglio torna “Marangiane in Festa”: cinque serate a Castri di Lecce dedicate alla regina dell’estate, la melanzana, anche col gluten free

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CASTRI DI LECCE – La melanzana torna a essere la regina dell’estate salentina. Dal 24 al 28 luglio 2026, Piazza Paperi a Castri di Lecce ospiterà la 24ª edizione di “Marangiane in Festa”, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del territorio, organizzato dalla Pro Loco di Castri di Lecce con il patrocinio del Comune di Castri di Lecce, dell’UNPLI e la collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia.

Cinque serate all’insegna dei sapori autentici, della convivialità e della musica dal vivo, in una manifestazione che negli anni è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per migliaia di visitatori provenienti da tutto il Salento e non solo.

Anche quest’anno il menu celebra la versatilità della melanzana, protagonista assoluta di ricette che uniscono tradizione e creatività. Accanto ai piatti simbolo della manifestazione, arrivano nuove proposte pensate per sorprendere anche i visitatori più affezionati.

Tra i grandi classici non mancheranno le amatissime parmigiane, nella versione rossa e bianca, le immancabili polpette di melanzane, le sagne ‘ncannulate con impasto di melanzane, la ricca moussaka, le bruschettee l’originalissima parmigiana al cioccolato, ormai diventata uno dei dolci simbolo della manifestazione.

Il 2026, però, porta anche in tavola tre nuove specialità tutte da scoprire: le melanzane ripiene, un grande classico della cucina mediterranea, farcite con carne macinata, pane, formaggio e salsa di pomodoro, per un piatto ricco e genuino, le melanzane in agrodolce, dove la delicatezza dell’ortaggio incontra il perfetto equilibrio tra aceto, zucchero e pomodoro, regalando un gusto fresco e sorprendente e, infine, le lasagne con crema di melanzana, una proposta cremosa e avvolgente che interpreta in chiave originale uno dei primi piatti più amati della tradizione italiana.

Grande attenzione anche all’inclusività gastronomica con lostand gluten free, realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia, che consentirà anche alle persone celiache di vivere pienamente l’esperienza della festa gustando numerose specialità in totale sicurezza.

Dietro ogni piatto ci sono l’impegno, la passione e il lavoro dei volontari della Pro Loco, che ogni anno trasformano questa manifestazione in un grande momento di accoglienza e condivisione, custodendo ricette tramandate nel tempo e valorizzando i prodotti del territorio.

Ad accompagnare il percorso gastronomico sarà, come sempre, un ricco programma musicale capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Il calendario dei concerti prevede:

Venerdì 24 luglio – Alla Bua , tra pizzica e musica popolare salentina;

– , tra pizzica e musica popolare salentina; Sabato 25 luglio – Rewind , con le migliori hit dance e revival;

– , con le migliori hit dance e revival; Domenica 26 luglio – Allegra Compagnia Cantante , per una serata all’insegna della musica italiana e dell’intrattenimento;

– , per una serata all’insegna della musica italiana e dell’intrattenimento; Lunedì 27 luglio – NineBeat , con un coinvolgente repertorio live;

– , con un coinvolgente repertorio live; Martedì 28 luglio – Siaka, seguito dal grande finale con TV Color.

Cinque serate in cui buon cibo, musica e convivialità si intrecciano per dare vita a una festa capace di raccontare il territorio attraverso uno dei suoi prodotti più rappresentativi.

Dal profumo della parmigiana appena sfornata alla dolcezza della parmigiana al cioccolato, passando per le nuove ricette e le serate di musica dal vivo, Marangiane in Festa si conferma un appuntamento imperdibile dell’estate salentina.

L’appuntamento è quindi dal 24 al 28 luglio 2026 a Castri di Lecce, per vivere insieme la 24ª edizione di una festa che continua a rinnovarsi senza perdere il sapore della tradizione.