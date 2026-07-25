Movida leccese, salgono a 48 i locali con steward: anche McDonald’s potrà restare aperto fino alle 3

LECCE – La rete dei locali che hanno scelto di aderire al sistema di premialità introdotto dal Comune di Lecce continua ad allargarsi. Con l’estate nel pieno della stagione turistica, sono ormai 48 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che hanno deciso di rispettare i requisiti previsti dal nuovo regolamento sulla movida, ottenendo così la possibilità di prolungare l’attività fino alle 3 del mattino invece del tradizionale limite dell’una.

L’ultima autorizzazione è arrivata dalla giunta guidata dal sindaco Adriana Poli Bortone e riguarda il McDonald’s di via Taranto, che entra così nell’elenco delle attività ammesse al regime premiale. Il fast food, situato fuori dal centro storico ma in una zona frequentata soprattutto dagli studenti universitari e dai giovani nelle ore serali, potrà continuare a somministrare alimenti e bevande, compreso il servizio da asporto, fino alle tre di notte, nel rispetto delle prescrizioni fissate dall’amministrazione comunale.

Il nuovo regolamento punta a coniugare le esigenze degli operatori economici con quelle della sicurezza urbana. Il principio è semplice: chi desidera beneficiare dell’estensione degli orari deve garantire un presidio attraverso personale di sicurezza autorizzato e comunicato alla Prefettura. In molti casi gli esercenti hanno scelto di organizzarsi in forma associata, condividendo gli steward tra più attività vicine per assicurare un controllo costante delle aree interessate dalla movida e contenere eventuali situazioni di disturbo.

L’assessore alle Attività produttive, Gabriella Margiotta, guarda con favore all’andamento dell’iniziativa e ritiene che il numero delle adesioni sia destinato a crescere ulteriormente nelle prossime settimane, quando l’afflusso di turisti e frequentatori della vita notturna raggiungerà il suo massimo. L’obiettivo dell’amministrazione è consolidare un modello che premi gli operatori disposti a investire in sicurezza e decoro, responsabilizzandoli nella gestione degli spazi esterni e nella prevenzione delle criticità.

La fase iniziale di applicazione del regolamento, secondo quanto emerge dall’assessorato, non ha fatto registrare particolari problemi. Al momento non risultano provvedimenti sanzionatori nei confronti delle attività che hanno aderito al sistema di premialità, un dato che viene interpretato come un segnale positivo sull’efficacia del percorso intrapreso. Le prossime settimane, con il prevedibile incremento della presenza di cittadini e turisti nelle strade della movida, rappresenteranno il vero test per verificare la tenuta del modello e la capacità di conciliare le esigenze delle imprese con quelle dei residenti, facendo della sicurezza privata uno degli strumenti principali per garantire maggiore ordine e vivibilità nelle notti leccesi.