VEGLIE (Lecce) – Si terrà a Veglie il 16 e 17 e a Lavello (PZ) il 18 dicembre 2019 una Master Class con la Campionessa del Mondo 2019 di “LATTE ART” Manuela Fensore.

La prima Master Class della stagione organizzata dall’Associazione “La Rinascita del Sud” e da “Barista&” si è rivelato un evento imperdibile per gli operatori del settore che vogliono affinare le tecniche della “LATTE ART” tanto che dopo pochi giorni dalla diffusone della notizia i posti disponibili sono andati subito esauriti.

Gli appuntamenti – si legge nel comunicato – saranno divisi in tre giornate presso le sedi di “Barista&” e “La Rinascita del Sud” guidate dalla Campionessa del Mondo di Latte Art 2019 MANUELA FENSORE Trainer/Barista. Il 16 e 17 DICEMBRE in PUGLIA presso la sede di BARISTA& in Via Garibaldi, 18 a Veglie e il 18 DICEMBRE in BASILICATA presso la sede di LA RINASCITA DEL SUD in Via Giovanni Robbe, 12 a Lavello (Pz).

Manuela guiderà i partecipanti e illustrerà le tecniche più avanzate della Latte Art, svelando i segreti di chi ha assimilato ogni singolo gesto dopo ore e ore di pratica e allenamento. Questo corso pratico è rivolto ai professionisti del settore che hanno già acquisito una conoscenza di base sull’Espresso e sulla Latte Art.

La Master Class è stata realizzata dall’azienda “Barista&” che si occupa di formazione e consulenza a 360° nel mondo del caffè e del beverage. La Barista& è composta da un team di seri ed esperti professionisti di ogni settore che basa le proprie capacità e competenze sulla consolidata esperienza internazionale dei suoi soci fondatori. Inoltre Barista& segue i programmi formativi di grandi associazioni con trainer autorizzati a svolgere numerose certificazioni e/o livelli.

L’evento con la campionessa Manuela Fensore è stato reso possibile grazie anche al supporto dei partner NewLat Food Spa divisione Matese per il latte – Caffè Chixò per il caffé – Fiorenzato per i macinini – Drop Adv per i social media – VeglieNews.

Un personaggio di tutto rispetto nel mondo della Latte Art quello di Manuela Fensore che sarà presente a Veglie e a Lavello.

Manuela, 28 anni, barista, titolare insieme a Carmen Clemente della Barlady Café Academy di Milano, ha vinto la sua prima competizione non ufficiale in Faema, ha partecipato al primo campionato Italiano nel 2018, classificandosi prima. Ha così preso parte ai campionati mondiali di Latte Art, per la prima volta in Brasile a Novembre 2018, classificandosi al 12° posto. Nel 2019 si riconferma campionessa a livello nazionale e riprende parte con il titolo di campionessa italiana ai campionati mondiali di Giugno 2019, questa volta salendo sul gradino più alto del podio e vincendo il titolo mondiale.

Attualmente Manuela oltre a continuare a potenziare le sue capacità, si prodiga a far conoscere ad altri, insieme alla sua socia Carmen Clemente, tutto ciò che concerne la pratica sulle varie tecniche di lavorazione con il latte su una base di caffè.

Manuela è entrata in questo mondo quasi per caso, dopo aver lavorato come corriere, ed ha avuto eccellenti soddisfazioni che le hanno permesso anche di superare un periodo non molto favorevole come condizione di salute. Grazie a questo nuovo lavoro è rinata più forte di prima.

Alle giovani donne che voglio percorrere questa strada Manuela consiglia caparbietà e passione e soprattutto di non farsi mai segnare dall’opinione altrui se non è costruttiva.

Alla domanda cosa ami del tuo lavoro, Manuela risponde così: “Amo poche cose nella mia vita, ma il mio lavoro è uno dei miei primi amori che non scorderò mai, un incontro tra sguardi e sensibilità, tra me e la tazza. Chi mi legge pensa che io sia pazza, ma chi ha mai provato anche solo per una volta, questa sensazione di essere capaci di perdersi in tazza, capisce cosa provo.”