Lupiae, scontro sui 1,4 milioni anticipati dal Comune: Salvemini attacca, Pasquino e Poli Bortone replicano duramente

LECCE – L’ex sindaco denuncia il rischio finanziario dell’operazione a favore della partecipata ancora in concordato preventivo. Il presidente della Lupiae e il sindaco difendono la scelta: “Nessun danno per il bilancio comunale, evitiamo la svendita del patrimonio pubblico”

Si infiamma nuovamente il dibattito politico attorno alla Lupiae Servizi e all’anticipazione di liquidità da 1,4 milioni di euro concessa dal Comune di Lecce alla società partecipata che gestisce una lunga serie di servizi pubblici essenziali, a partire dal verde pubblico. A riaprire il caso è stato l’ex sindaco Carlo Salvemini, che con due video pubblicati sui social il 13 maggio e nelle ultime ore ha attaccato frontalmente la scelta dell’amministrazione Poli Bortone, definendola un’operazione rischiosa per i conti pubblici.

“Il Comune concede 1,4 milioni di euro alla Lupiae. Chi si sta assumendo davvero il rischio di questa scelta politica?”, domanda Salvemini, sostenendo che gli atti acquisiti “non ridimensionano le preoccupazioni già espresse, ma le rafforzano”. Secondo il consigliere di Lecce Città Pubblica, il Comune starebbe assumendo “un rischio finanziario rilevante verso una società ancora in concordato preventivo, senza un vero piano industriale pluriennale e sulla base di previsioni future fortemente incerte”.

L’ex sindaco mette soprattutto nel mirino le garanzie di restituzione del finanziamento pubblico, chiedendosi cosa accadrebbe se le previsioni di valorizzazione e vendita del terreno di via Lodi non dovessero concretizzarsi nei tempi previsti o ai valori stimati. “Se gli incassi arrivassero in ritardo o a valori inferiori? Il rischio si trasferirebbe direttamente sul Comune e quindi sui cittadini”, osserva Salvemini. Secondo l’ex primo cittadino, il nodo politico della vicenda starebbe proprio nella scelta della giunta di trasferire sul Comune un rischio che il concordato prevedeva fosse sostenuto dai creditori della Lupiae. Da qui la richiesta di un maggiore coinvolgimento del Consiglio comunale e della pubblicazione di atti come il piano industriale, il parere dei revisori e le valutazioni degli organismi di controllo comunali sulle partecipate. “Quando sono in gioco gli equilibri finanziari non servono fughe in avanti, servono prudenza, trasparenza e responsabilità”, conclude Salvemini.

Durissima la replica del presidente del Cda della Lupiae, Luca Pasquino, che respinge integralmente le accuse e rivendica la bontà dell’operazione. “Le osservazioni di Salvemini offrono l’occasione per chiarire che l’operazione deliberata dalla Giunta a favore di Lupiae Servizi è un atto di responsabilità nell’interesse pubblico, non un favore a una società partecipata. L’obiettivo è difendere il patrimonio pubblico, evitando speculazioni sui terreni di via Lodi e via Cicolella, preservare il patrimonio aziendale e chiudere definitivamente il concordato preventivo”, spiega Pasquino.

Il presidente della società entra poi nel dettaglio delle cifre. “Per il terreno di via Cicolella, la stima di perizia è di circa 3 milioni di euro, mentre l’ultima base d’asta, nell’ambito del concordato, era di 1 milione e 677mila euro, con un deprezzamento di circa il 40%; la procedura è stata sospesa fino al 17 aprile 2026 dal giudice delegato. Inoltre la Regione Puglia, con nota del 19 dicembre 2025, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla variante urbanistica per la riqualificazione del terreno di via Cicolella”.

Pasquino ricorda poi anche la situazione di via Lodi: “La precedente amministrazione guidata da Salvemini ha negato la riqualificazione urbanistica. Tuttavia nel 2025 la nuova governance ha presentato una nuova istanza, per la quale il Settore Urbanistica ha avviato l’iter tuttora in corso. Il valore di perizia del terreno di via Lodi è di circa 1 milione e 300mila euro, ma l’ultima asta pubblica è andata deserta e il valore è sceso a circa 600mila euro, confermando il rischio concreto di una svendita del patrimonio pubblico”.

Secondo il presidente della Lupiae, “l’anticipazione di cassa consentirà di chiudere il debito residuo concordatario verso l’Erario, pari a circa 1 milione e 900mila euro, utilizzando 500mila euro di risorse aziendali e 1 milione e 400mila euro di finanziamento infruttifero del socio unico, evitando così la vendita sottocosto dei terreni di via Lodi e via Cicolella”.

Pasquino sottolinea anche l’esistenza di “un piano industriale strategico 2026-2030 che affida alla società servizi per complessivi 57 milioni di euro”, sostenendo che “i documenti previsionali e il parere del collegio sindacale attestano utili netti in tutti gli anni e flussi di cassa operativi in attivo, smentendo l’idea di una società che naviga a vista”.

Sul fronte delle garanzie, il presidente spiega che “400mila euro saranno versati subito dopo la chiusura del concordato, mentre il recupero di 20mila euro al mese per un totale di 240mila euro nell’anno e la residua parte sarà garantita non solo dal terreno di via Lodi, ma da eventuali altre forme di restituzione, tra cui l’alienazione di altro suolo. Se non si dovessero ritenere sufficienti tali garanzie, a tutela dell’anticipazione, il Comune potrà rifarsi sugli affidamenti dei prossimi cinque anni”.

Anche la sindaca Adriana Poli Bortone interviene con toni molto netti. “Non c’è bisogno che il consigliere Salvemini si allarmi tanto per la decisione dell’amministrazione comunale di offrire sostegno alla Lupiae Servizi. Non capiamo l’ansia di volere a tutti i costi calcare la mano su una questione che abbiamo ponderato bene, certi che la Lupiae, azienda che sta dimostrando unità e compattezza sia tra i lavoratori sia nel vertice direttivo, onorerà gli impegni assunti”.

La sindaca rivendica la scelta politica dell’amministrazione: “Ovviamente il nostro impegno è quello di dare un po’ di ossigeno a una realtà che attraverso il concordato e la sua attività ha dimostrato piena responsabilità e capacità di dare risposte sul piano della pubblica utilità. Un’azienda che tutti noi abbiamo voluto agli inizi degli anni 2000 e che continueremo a supportare con impegno e senso di responsabilità istituzionale”.

Poi l’affondo finale della sindaca Poli Bortone: “Non comprendiamo perciò le preoccupazioni espresse dal consigliere Salvemini in maniera seriale attraverso i canali social. Reiterate puntualizzazioni che i più scaramantici potrebbero accogliere facendo gli opportuni scongiuri. Certamente ben sappiamo che al consigliere sono a cuore le sorti di questa società e di centinaia di famiglie, e sicuramente è un tema sul quale manterremo alta l’attenzione, convinti di aver adottato una decisione coraggiosa e solida nei contenuti tecnici, per il bene dell’azienda e dei lavoratori”.