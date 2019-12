Puglia

Nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto, salvo qualche pioviggine sul tarantino; le precipitazioni insisteranno sulle zone ioniche anche nel pomeriggio così come in serata, mentre altrove non sono attesi fenomeni di rilievo. Tempo stabile in nottata su tutti i settori ma con molte nubi sparse.

Molise

Tempo generalmente asciutto ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori nel corso delle ore diurne. Tempo stabile anche in serata e in nottata sempre con molte nubi sparse.

Basilicata

Nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni, locali piogge nel pomeriggio sui settori orientali. In serata ed in nottata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili su tutte le zone ma con molte nubi diffuse.

Precipitazioni sparse sulle regioni settentrionali ed in particolare tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Friuli, con piogge e neve sulle Alpi fino a 1600-1900 metri. Tempo asciutto altrove ma con cieli generalmente nuvolosi. Tempo instabile al Centro e in particolare su Toscana e Lazio dove non mancheranno locali piogge e pioviggini fin dal mattino. Più asciutto sul versante adriatico e sugli Appennini ma con addensamenti anche compatti e solo locali schiarite.

Maltempo al Sud Italia, soprattutto sulla Sardegna, dove non si escludono acquazzoni e temporali localmente a carattere di nubifragio. Fenomeni intensi anche in Sicilia, mentre non mancheranno piogge sparse anche su Calabria e Basilicata.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi, massime invece in calo specie al Centro Sud.

