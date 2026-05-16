Recenti scoperte preistoriche

La scoperta di una impronta digitale risalente a 43.000 anni fa

Un ciottolo fluviale rinvenuto presso il Rifugio di San Lázaro, nella città spagnola di Segovia, ha mutato la prospettiva della storia più antica.

È lungo circa venti centimetri ed è composto da granito punteggiato di quarzo. Per le sue caratteristiche si distingue nettamente dai coevi strumenti di pietra variamente levigati dall’azione dell’acqua del fiume che scorre nelle vicinanze del luogo del rinvenimento.

I risultati delle analisi effettuate sul ciottolo sono stati resi noti tramite la pubblicazione sulla rivista Archaeological and Antrhopological Sciences, che ha riportato il resoconto dello studio dei ricercatori dell’Università Complutense di Madrid, in collaborazione con l’Università di Salamanca, con l’Istituto geologico e minerario spagnolo e con la Commissione generale di Polizia scientifica.

L’interesse degli analisti si è incentrato su un punto di ocra rossa, nel quale vi è impressa la più antica impronta digitale della storia, lasciata da un Neandertal europeo di 43mila anni fa.

Il ciottolo si pone, pertanto, quale testimonianza del primo uomo che (consapevolmente o inconsapevolmente…, non è possibile saperlo) ha dato il via all’apposizione della propria firma su un supporto malleabile come l’ocra, che consolidandosi ha conservato fino ad oggi la traccia di quella primitiva impronta digitale. Secondo i risultati dell’analisi fatta dalla Polizia scientifica, infatti, si tratta dell’impronta del polpastrello di un dito di una mano appartenente ad un uomo adulto della specie Homo Sapiens di Neandertal, il quale avrebbe probabilmente inteso sottolineare la prominenza centrale del ciottolo, associandola al naso di una immagine vagamente somigliante ad un volto umano.

La più nota pratica, avviata successivamente e perpetuata nel tempo, di lasciare l’impronta delle mani sulle pareti e sulle volte delle grotte del Paleolitico europeo, è stata ritenuta un’operazione cosciente dell’Homo Sapiens-sapiens, ai fini di attestare la sua presenza in determinati luoghi.

Quell’atto, paragonabile alla volontà di apporre la propria primordiale firma, pertanto, è stato da sempre considerato come un’azione deliberata, poiché prodotta con consapevolezza dal Sapiens-sapiens, ossia da quell’uomo moderno che, frequentando le cavità della terra per incontri comunitari e per lo svolgimento di pratiche rituali, intendeva lasciare traccia della propria presenza.

Tale certezza era stata confermata dalla pratica che l’Homo Sapiens-sapiens aveva perpetuato e consolidato nel tempo, apponendo l’impronta delle sue mani, a testimonianza della propria presenza, sulle pareti e sulle volte delle grotte dove nel Paleolitico si svolgevano dei riti, luoghi che Paolo Graziosi aveva definito <Santuari ipogei>. Il noto storico, infatti, era stato subito attratto dalla cavità casualmente scoperta nel Salento il 1° febbraio del 1970 dal Gruppo Speleologico “Pasquale de Lorentiis” di Maglie, composto da Severino Albertini, da Enzo Evangelisti, da Isidoro Mattioli, da Remo Mazzotta, da Daniele Rizzo. La scoperta risultava per lui eccezionale, poiché presentava le caratteristiche proprie dei Santuari ipogei paleolitici, ma si poneva per posizione geografica al di fuori del contesto territoriale franco-cantabrico nel quale essi risultavano prevalentemente situati.

Il Graziosi fu il primo studioso ad accorrere per visitare ed esplorare, se pur faticosamente insieme agli scopritori, quella che poi denominò” Grotta dei cervi” per la quantità di questi animali dipinti sulle sue pareti. L’estensione della cavità di Porto Badisco, penetranti per oltre 500 metri dal mare verso l’entroterra, suddivisa tra tre corridoi, di cui due completamente istoriati con disegni di vario tipo, con dipinti parietali di difficile interpretazione (pittogrammi e ideogrammi dal complesso simbolismo, tali da essere considerati “crittogrammi”) rendevano quel luogo da una parte paragonabile ai santuari ipogei franco-cantabrici, ma dall’altra ben distinto da quelli, così da poterlo infine ritenere un “esemplare unico”.

Proprio per questa sua posizione la grotta si collocava al di fuori del contesto territoriale nel quale erano stati localizzati i santuari ipogei preistorici, prevalentemente rinvenuti nell’area franco-cantabrica, ma la presenza delle impronte di mani impresse in ocra rossa sulla volta di una camera intermedia, posizionata lungo uno dei tre corridoi ipogei costituenti le cavità della grotta salentina, apriva nuovi orizzonti di conoscenza, rivelando analogie con testimonianze simili centro europee, ma per la sua collocazione alla bassa latitudine, rimetteva anche in discussione quanto si riteneva fosse già accreditato nel puzzle ufficiale della Paleo storia fino a quel momento nota.

Allo stesso modo la recente scoperta del ciottolo di San Lázaro di Segovia oggi rifà riscrivere la storia più antica retrodatando di millenni e, fino a risalire al Neandertal di 43.000 anni fa, una pratica riconosciuta al solo Sapiens-sapiens moderno operante nel più recente Paleolitico.

Sinora, infatti, non era stata ancora presa in considerazione la possibilità che anche il Sapiens neandertaliano avesse potuto dimostrare la medesima determinazione del suo cugino più evoluto, che, con l’impronta dell’intera sua mano, intese sancire deliberatamente l’attestazione del proprio stato sociale.

Una diffusa illusione subcosciente

L’importanza del ciottolo del Rifugio spagnolo di San Lázaro deriva da anche da altri fattori e non può ritenersi secondario quello che più colpisce l’attenzione di tutti, ossia la sua naturale rassomiglianza con un volto umano.

Le fattezze umane sono state oggetto di rappresentazione sin dai primordi della storia, avendo avuto come diretta ispirazione la realtà e la loro rappresentazione è stata a volte facilitata dalle forme di oggetti rinvenuti nell’ambiente. Quest’ultimo reperto ne è un esempio, poiché deriva da un ciottolo casualmente modellato in tal modo dalla natura per mezzo dell’azione esercitata su di esso dall’acqua del fiume che scorre nel territorio di San Lázaro.

La tendenza a riscontrare somiglianze di volti a noi familiari in forme naturali casuali, che nulla hanno in comune con le fattezze umane da noi intraviste, deriva dalla sollecitazione soggettiva a voler costruire mentalmente un’illusione subcosciente, nota in psicologia come “illusione pareidolitica”, temine di origine greca composto “pareidolia”, da εἴδωλον èidōlon che significa “immagine”, e dal prefisso παρά parà, che significa “vicino”.

Tale immagine fantasiosa appare davanti ai nostri occhi come realistica, perché è prossima nella forma a quelle a noi note in virtù di una vicinanza fisica o di una esperienza anche remota, ma diretta, condizioni che sottraggono alla forma reale l‘intrinseca casualità che deriva dall’essere il prodotto di natura, distinto dalla configurazione illusoria immaginata.

Esempi di oggetti litici che suggeriscono l’idea di una configurazione in forma umana, o animale, si trovano frequentemente nella storia millenaria dell’uomo e anche nel territorio salentino. Lo testimoniano alcuni piccoli reperti vagamente antropomorfi rinvenuti nella zona Campo di Gallipoli e regolarmente segnalati alla Sovrintendenza archeologica di Lecce (v. foto di Ezio Sarcinella a pag. 45 del saggio di Marisa Grande “L’orizzonte culturale del megalitismo”, Besa 2008).

Nello stesso modo, in una formazione rocciosa di grandi dimensioni, rinvenuta a Giuggianello (Le) il dr. Francesco Corona di Roma ha potuto ravvisare la figura dell’ancestrale Grande Madre, come ha dimostrato nel suo articolo pubblicato su BelSalento altervista.org

In casi particolari la forma si presenta naturalmente molto simile a quella reale, in altri invece sono stati necessari alcuni ritocchi, come la scalfittura nelle pietre o come altre pennellate in pittura, per rendere maggiormente verosimile la somiglianza delle forme modellate dalla natura con la figura umana ravvisata tramite la diffusa illusione pareidolitica.

Sinora tale prerogativa era attribuita alla fantasia della specie umana attuale, ossia dell’Homo Sapiens-sapiens moderno, ma dopo la scoperta del ciottolo di Segovia, si può anche aggiungere quella del Sapiens neandertaliano risalente a 43mila anni fa.

Nel citato “L’’orizzonte culturale del megalitismo”, nelle pagine 47/50, sottolineavo l’importanza che avevano assunto le sculture ricavate dai ciottoli fluviali dell’area danubiana di Lepensky Vir, nello stabilire i rapporti tra Oriente e Occidente nella fase neolitica, ponendosi tali manufatti all’origine di una pratica rituale nota come “mito della testa”, rientrante nei riti orientati all’auspicio della fertilità, nei quali tutti gli elementi cosmici simboleggiavano le forze proprie della natura.

Su questa scia si pone anche il rinvenimento di una testina fittile recentemente scoperta nella Grotta dei Cervi di Porto Badisco. In un articolo di Spazio Aperto Salento, riguardante i manufatti salentini esposti nel Museo archeologico di Taranto, si legge che la “testina” di Porto Badisco, denominata NIC, dal nome dello scopritore Nic Ciccarese < per lunghi anni attento “custode”, su incarico della Soprintendenza, della molto famosa e importante Grotta di Porto Badisco, che fra le altre definizioni si fregia di “Louvre della preistoria”>, è in argilla rossa, è alta 7 cm, ha sembianze femminili ed è datata 4.000-2.000 a. C.

Confrontato con altre testine femminili e maschili sparse in distinte località dell’area euroasiatica e applicando la chiave di lettura paleo-astronomica, questo esemplare ci può fare da guida nel tracciare il percorso geografico e culturale di quelle genti che dal millennio XI a.C. avviarono il culto patriarcale facendo riferimento alla Costellazione di Orione, a cui dedicarono l’intero santuario ipogeo di Porto Badisco, in sostituzione del culto stellare matriarcale riferito alla dea Madre, alla quale erano state dedicate le cavità-santuario europee dove erano state rinvenute le statuine note col nome di “Veneri gravettiane” , tra le quali rientrano anche i due esemplari della Grotta delle Veneri di Monte Sant’Eleuterio di Parabita, nel Salento.

Questa cavità mantenne ancora il ruolo di santuario frequentato dalle giovani donne protette dalla dea Madre, rimanendo così ben distinto dalla Grotta-santuario di Porto Badisco, che i sostenitori del culto patriarcale dedicarono invece ad Orione, “il cacciatore celeste, il Signore delle costellazioni zoomorfe”, ossia ” l’organizzatore delle armonie del cosmo” ,dopo le devastazioni post-glaciali che avevano decretato il passaggio dal Pleistocene finale, dedicato alla dea Madre, all’Olocene dedicato ad Orione e gli affidarono il rito di iniziazione degli adolescenti di sesso maschile, ossia di coloro che in quelle cavità apposero la loro firma con le impronte delle loro piccole mani intinte nel vivificante pigmento di ocra rossa.

PER APPROFONDIMENTI:

La trilogia di Marisa Grande pubblicata da Besa Editrice nel 2008-2010-2012 in “Cultura e Territorio”

Il blog attivo dal 2012 di Marisa Grande: http//synergeticart.wordpress.com

Marisa Grande: articoli sulla Grotta dei Cervi in: Hera dal 2001- in Atti del Convegno S.I.A di Padova del 2002 – in: Simposio mondiale Cagliari nel 2004 – in: Convegno ISPRA Policoro (Matera) nel 2010 – in Anxa rivista e in Corriere salentino -articoli dal 2009 in poi Pdf 2015 e 2019: “in ricordo della scoperta della Grotta dei cervi di Porto Badisco” – Museo Faggiano di Lecce.