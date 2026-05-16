Minacce di morte all’ex davanti ai figli: arrestato 34enne

SPONGANO (Lecce) – Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Spongano con le accuse di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. L’episodio si è verificato nella serata di ieri al culmine di una lite telefonica tra i due, dopo la fine della relazione avvenuta lo scorso marzo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, operaio, non avrebbe accettato la separazione e avrebbe raggiunto l’abitazione della donna subito dopo la telefonata. Una volta sul posto, avrebbe forzato una persiana e infranto il vetro di una porta finestra per introdursi all’interno dell’abitazione.

Qui avrebbe nuovamente aggredito verbalmente l’ex compagna, arrivando anche a minacciarla di morte davanti ai figli minori presenti in casa. La donna ha quindi allertato i carabinieri denunciando quanto accaduto.

I militari dell’Arma, intervenuti immediatamente, hanno avviato una rapida attività investigativa che ha consentito di ricostruire la vicenda e rintracciare il presunto responsabile.

Dalle indagini è emerso che già in passato il 34enne si sarebbe reso protagonista di comportamenti vessatori nei confronti della donna, tra minacce, insulti, aggressioni verbali e fisiche, con episodi che avrebbero provocato anche lesioni personali.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Lecce.