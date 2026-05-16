Consegnato a Lecce un tratto importante per la viabilità. Il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “ottimo lavoro della ditta e degli uffici”

Intervento del Vicesindaco di Lecce e Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla per la consegna di un tratto importante della viabilità a Lecce: “Buone notizie per il traffico cittadino: a Lecce viene consegnato un tratto importante per la viabilità. Consegnato alla viabilità il tratto di viale Ugo Foscolo dall’intersezione di via Po e via Pirandello sino a via Di Pettorano.

La lunghezza del tratto è di circa 500 metri per una superficie di circa 4.600 metri quadrati.

Da qui la realizzazione di due fermate bus con adeguamento dei marciapiedi con una larghezza di 1,50 metri.

Chiusure apertura spartitraffico secondo le previsioni da progetto. Nei prossimi giorni sarà completata la segnaletica orizzontale delle fermate bus per ora sospesa a causa pioggia.

I lavori proseguiranno su viale Leopardi da via Di Pettorano sino alla rotatoria di viale Giovanni Paolo II. Credo che sia importante ringraziare gli uffici e la ditta che hanno seguito i lavori di concerto con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, in un contesto di viabilità che finalmente si sta trasformando in una utile realtà a beneficio dei cittadini”