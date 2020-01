PUGLIA – “I sondaggi sono buoni, i tempi sono maturi: il centrodestra unito, mentre il fronte del centrosinistra si spacca, significa vittoria certa” – ripetono gli uomini al vertice di Fratelli d’Italia. Il candidato in pole position per sfidare Emiliano resta sempre Raffaele Fitto: Giorgia Meloni ha dovuto far lavorare tantissimo i diplomatici del suo partito per placare i mal di pancia interni del Leccese, che ora sono superati. Negli ultimi mesi, gli uomini di Fratelli d’Italia sono riusciti a creare un asse con i polibortoniani nel Comune di Lecce. La spaccatura si è rimarginata in città, ma il nome di Fitto ha un po’ agitato le acque, perché è ritenuto da molti polibortoniani il nemico che affossò nel 2010 l’ascesa di Adriana Poli Bortone in Regione Puglia. Ma, anche dopo le schermaglie del 2015 e del 2018, si può tornare a dialogare. “Cercheremo di coinvolgere anche la Fiamma Tricolore, di cui è leader Adriana Poli Bortone. Lei non correrà da sola e non dovrà fare una lista solitaria: già siamo uniti a Lecce, sarà inevitabile coinvolgerla anche per la questione Puglia” – spiegano gli uomini vicini a Fitto.

Nei giorni scorsi erano state diffuse indiscrezioni in cui si ipotizzava un nuovo muro polibortoniano contro la discesa in campo di Fitto per la corsa pugliese, ma lei al telefono spiega che si può ragionare, proprio come hanno spiegato i suoi uomini ieri. Insomma, la diplomazia del partito della Meloni è a lavoro per far digerire la candidatura dell’ex ministro di Maglie anche ai più restii. Resta l’enorme scoglio di Matteo Salvini e dei leghisti pugliesi che fino a ieri teorizzavano una candidatura di rottura con gli ultimi 50 anni di politica pugliese. Per Fratelli d’Italia la partita più difficile sarà proprio convincere i leghisti che quella di Fitto è la candidatura giusta. Nel frattempo i due grandi capi, Salvini e Meloni, osservano Emilia-Romagna e Calabria, sicuri che gli effetti di quelle elezioni si faranno sentire a Roma, ma anche in Puglia.