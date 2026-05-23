Di Francesco: “Padroni del nostro destino”. Parla anche De Rossi

Lecce – Alla vigilia dell’ultima giornata di campionato, che vedrà il Lecce impegnato in una gara decisiva per la salvezza contro il Genoa, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha presentato la sfida in conferenza stampa, tracciando il quadro di una partita carica di insidie e significati.

“Le insidie sono sempre dietro l’angolo, non c’è partita che non venga giocata fino all’ultimo, ma dipende tutto da noi e bisogna mettere i calciatori nelle condizioni migliori per esprimersi”, ha affermato il mister.

“Credo che il calcio sia legato ai risultati e in questo momento sono focalizzato sulla gara di domani.”

Il tecnico ha poi analizzato anche l’avversario e il rapporto personale con il collega: “Il Genoa rispetto all’andata è cambiato, Daniele De Rossi è stato sia un compagno che un mio calciatore quando ho allenato la Roma ed era il capitano, mi ha lasciato tanto da capitano e spero che qualcosa glielo abbia lasciato anche io e in questa fase, da allenatore, sta attraversando un ottimo momento.”

Sul piano della mentalità, il tecnico ha ribadito la necessità di una prova intensa: “Dovremo essere affamati, ma non di gol, ma del desiderio di vivere la partita, siamo padroni del nostro destino e dobbiamo portare a casa la gara. Poi le situazioni dovranno essere lette nel corso della sfida.”

Di Francesco ha anche parlato di scelte e condizione della rosa: “Per questa sfida ho rimodellato qualcosa per sorprendere l’avversario, ma dovremo avere più fame maggiori motivazioni rispetto a loro. Ramadani sta meglio e dovrebbe essere della partita, Pierotti potrebbe avere qualche difficoltà a scendere in campo, ma ho pronto il sostituto e Banda non dovrebbe avere problemi. Stulic ha giocato solo 15 minuti ed è stato determinante e significa che ha lavorato benissimo per farsi trovare pronto all’occorrenza.”

Infine, un passaggio sul pubblico e sul momento personale: “È stato impressionante vedere un muro giallorosso a Sassuolo, credo che i tifosi siano fondamentali, noi abbiamo sempre dato il massimo per non deluderli e i supporter saranno determinanti come in tutte le altre occasioni”.

Da Genova, arrivano le parole dell’allenatore dei rossoblù Daniele De Rossi, che ha voluto sottolineare lo spirito con cui la sua squadra affronterà la gara: “Non vogliamo far retrocedere nessuno, solo fare la nostra partita seriamente.”