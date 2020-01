BARI – Luigi Mazzei si congratula con i suoi per il lavoro fatto, come quando è riuscito a far superare la soglia del 50 per cento a Salvemini non concedendo ai suoi ex alleati nemmeno la possibilità di un ballottaggio. Sono passati gli anni degli schieramenti rigidi: i partiti classici non contano più. Nascono movimenti e correnti che affiancano leader locali. Puglia Popolare, partito a vocazione morotea, sta con Emiliano, che apre alla destra esattamente come ha fatto Salvemini. I tempi cambiano: ora si può. Gli uomini guidati da Cassano e da Mazzei ci mettono lo zampino anche nelle primarie, per non far collassare il centrosinistra, che già pativa il disimpegno di tanti ex.

“Tengo a ringraziare tutti i Coordinatori e Dirigenti di Puglia Popolare della Provincia di Lecce che hanno voluto partecipare attivamente all’esercizio democratico delle Primarie per il Candidato Presidente della Regione Puglia – spiega Luigi Mazzei, Coordinatore Provinciale Puglia Popolare – La presenza del nostro Movimento civico regionale si è fatta sentire nel territorio Salentino, a dimostrazione che c’è voglia di politica e soprattutto di partecipazione e coinvolgimento. L’ottimo dato sull’affluenza in un momento di antipolitica e con un PD non più al 40% come nel 2015 riconoscono in Michele Emiliano la persona capace di rappresentare un mondo politico che va dai Moderati al Civismo fino ai progressisti.

Teniamo a rimarcare in particolare l’eccezionale affluenza nel Salento in assenza di un candidato locale, che è risultata essere in proporzione la provincia più presente alle urne delle primarie. Il mondo civico Salentino, in cui Puglia Popolare Salento è una componente importante, ha dato una risposta importante. Ora i partiti si mettano al lavoro per costruire un programma comune con i movimenti, senza ulteriori indugi e inutili differenze, perché i pugliesi attendono proposte concrete per dare la loro fiducia.

Michele Emiliano rappresenta oggi la giusta sintesi confermata dai consensi…. ora tutti a lavoro per costruire il futuro della Puglia!”.