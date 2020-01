BARI – “Oggi stiamo registrando una bellissima cosa. L’Unione europea ha deciso di finanziare con miliardi di euro i processi di decarbonizzazione”. L’annuncio è stato dato ieri dal presidente Michele Emiliano a margine dell’inaugurazione della Vip lounge dell’aeroporto di Bari ed è stato diffuso dall’Ansa.

“E’ una battaglia della Puglia. Siamo stati noi a portare questa istanza all’Ue. Siamo felicissimi che si possa dare vita a questo green new deal in collaborazione tra la Regione Puglia, il governo italiano e l’Unione europea. Questa – ha aggiunto – è la cosa più importane della giornata che, devo dire, deve fare riflettere anche chi andrà domani a votare alle primarie. Nel senso che la battaglia, che sembrava una mia ossessione personale e che qualcuno riteneva fosse, diciamo così, un mio piccato modo di replicare a Renzi e a Calenda, in realtà era una grande battaglia di civiltà e a tutela dell’ambiente che l’Unione europea oggi riconosce in modo formale e questa è, ovviamente, una bella soddisfazione. Vale una vita una soddisfazione del genere”. Il nuovo Fondo europeo per la transizione verso un’economia verde partirà con un stanziamento di base di 7,5 miliardi e dal 2021 permetterà di finanziare con risorse pubbliche “la modernizzazione” di grandi impianti industriali e “la bonifica di siti contaminati” – come potrebbe essere per l’ex Ilva – senza violare le regole Ue sugli aiuti di Stato. E’ quanto emerge dalla bozza delle proposte che la Commissione europea presenterà martedì prossimo di cui l’ANSA ha preso visione.