PUGLIA – Nonostante il calo di votanti le primarie tengono e incoronano Michele Emiliano candidato presidente del centrosinistra pugliese, come previsto. Circa 80 mila pugliesi sono andati a votare nei vari seggi sparsi in Puglia (nel 2014 votarono in 134mila). In provincia di Lecce sono circa 20 mila i votanti: nel comune capoluogo si fermano a circa 1600. Non c’è partita: Emiliano scavalca con l’80 per cento i rivali (Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano) e si aggiudica le consultazioni di base. Il centrosinistra ha il suo candidato, adesso bisogna capire se sarà l’unica coalizione di centrosinistra o se i renziani faranno scendere in campo un loro uomo. In provincia di Lecce, da Cavallino a Nardò, Emiliano sbanca: quasi in tutti in Comuni l’affluenza cala (tranne nei casi di comuni con amministrazioni molto impegnate per Emiliano come è avvenuto a Lizzanello). Il contestatissimo Pippi Mellone, alle 22:20 diffonde il suo messaggio ironico: “Informazioni solo per i miei amici di centrosinistra neretini, finale dello scrutinio a Nardò: Gentile 13; Palmisano 12; Amati 54; Nulle 9; Bianche 12; Emiliano 1116. Percentuale per Michele Emiliano 91.7%. A Lecce hanno votato precisamente in 1607: 8 schede bianche, 11 nulle. Emiliano totalizza 1358 voti a Lecce, contro i 119 di Elena Gentile, i 60 di Fabiano Amati e i 51 di Leonardo Palmisano. Presicce e Tiggiano sono gli unici comuni dove Emiliano perde per una manciata di voti contro Fabiano Amati. Sergio Blasi, invece, perde col suo candidato (Amati) in casa: Emiliano, infatti, vince nella città della Notte della Taranta 110 contro 105. A Gallipoli il totale è il seguente: 1507 Emiliano; 1050 Gentile; 421 Amati; 24 Palmisano; 3 Nulle; 7 Bianche. A Copertino, dove si registra il disimpegno della sindaca Schito, Emiliano raggiunge i 1123 voti; Amati 14; Gentile 12;

Palmisano 6; Nulle 5; Bianche 4;

Totale 1164.



Nei Comuni più pesanti il governatore uscente sbanca con percentuali bulgare:

Copertino 96,47% (1123 voti);

Tricase: 95,04% (460 voti);

Galatone: 94,94% (977 voti)

NARDÒ 91,70% (1116)

Lecce 84,50% (1358)

Galatina 81,20% (419)

Gallipoli 66,68% (1050).

L’ATTACCO DEL CENTRODESTRA

Saverio Congedo, segretario regionale FdI, e Francesco Ventola, segretario dell’area fittiana, puntano il dito sul calo dell’affluenza: “I pugliesi hanno risposto alle primarie del centrosinistra come immaginavamo: scarsa affluenza, addirittura molto meno del 2014. I candidati avevano annunciato una festa della democrazia e della partecipazione, ma i pugliesi li hanno già puniti, prima ancora dell’appuntamento elettorale della primavera prossima. Non avevamo alcun dubbio: dopo la collezione di fallimenti di Michele Emiliano, non è stato sufficiente neppure far partecipare al voto studenti universitari fuorisede e stranieri. La Puglia ha detto oggi di voler cambiare rotta. Spetta quindi al centrodestra, adesso, unirsi coeso e compatto per costruire un’alternativa che riconsegni alla Puglia dignità, meritocrazia, progettualità”.